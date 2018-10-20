الخرطوم تقود مشاورات واسعة لإقناع معارضي أفريقيا الوسطى بالتفاوض

الخرطوم 20 أكتوبر 2018- قالت الحكومة السودانية السبت إنها تبذل مساعي مكثفة لضمان مشاركة كافة أطراف المعارضة الأفروأوسطية في المفاوضات التي تنعقد في الخرطوم منتصف نوفمبر المقبل.

وزير الخارجية الدرديري محمد أحمد في مؤتمر صحفي السبت 4 أغسطس 2018 (سونا)

وقال وزير الخارجية الدرديري محمد أحمد في تصريح نقله المركز السوداني للخدمات الصحفيةـ إن عددا كبيرا من فصائل المعارضة المسلحة وافق على الدخول في المفاوضات مع حكومة افريقيا الوسطى.

وأشار الى أنهم يقودون "مشاورات ولقاءات مكثفة لإقناع المجموعة المتبقية بالانضمام لعملية التفاوض التي تنطلق بالخرطوم منتصف الشهر المقبل".

وأضاف" الجماعات المسلحة الرئيسية التزمت بالتفاوض مع حكومة افريقيا الوسطى من اجل السلام وتحقيق الأمن، والخرطوم ستعبر بملف مفاوضات افريقيا الوسطى كما فعلت مع فرقاء دولة جنوب السودان".

واوضح الوزير السوداني أن تحديد مواقيت انطلاقة مفاوضات فرقاء دولة افريقيا الوسطى تم بالتشاور مع ممثل الامم المتحدة والاتحاد الافريقي ببانغي، مؤكداً أن السودان سيقود جهوداً حثيثة لإنجاح مفاوضات الفرقاء.

من جهته كشف وزير الدولة بالخارجية اسامة فيصل عن تنسيق مع الاتحاد الافريقي لتقريب وجهات النظر بين الأطراف بأفريقيا الوسطى، مبيناً أن هنالك مشاورات مع المجموعات الاخرى للانضمام لمفاوضات الخرطوم.

واستضافت الخرطوم أواخر أغسطس الماضي مباحثات مع الجماعات المتمردة في أفريقيا الوسطى بعيدا عن الأضواء، ولاحقا أعلن توسط الحكومة الروسية في اجتماع استمر ليومين للسلام في الخرطوم بين ميليشيا "بالاكا" المسيحية بقيادة ماكسيم موكوم وفصيل مسلم بقيادة نور الدين آدم.

وعليه التزمت الجماعات المسلحة الرئيسية في أفريقيا الوسطى، بالعمل من أجل السلام والاستقرار السياسي وفق ما أعلنته الحكومة في بانغي.

واندلعت حرب أهلية في عام 2013 في أفريقيا الوسطى بعد الإطاحة برئيس البلاد المسيحي فرانسوا بوزيزي من قبل ائتلاف من مجموعة سيليكا المتمردة ذات الأغلبية المسلمة.