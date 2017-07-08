الخرطوم تندد بالهجمات على رفح المصرية وتؤكد مساندتها للقاهرة

الخرطوم 8 يوليو 2017- شجبت وزارة الخارجية السودانية، السبت، الهجوم الإرهابي الذي وقع بمدينة رفح المصرية يوم الجمعة وأسفر عن مقتل وإصابة العديد من جنود الجيش المصري، معلنة مؤازرتها للقاهرة في مواجهة الإرهاب.

مقر الخارجية السودانية

ووصفت الخارجية في بيان صحفي الحادثة بأنها " جريمة تتنافي مع كافة القيم والمبادئ الإنسانية".

وأفادت مصادر أمنية يوم الجمعة أن 23 على الأقل من ضباط وجنود الجيش قتلوا في هجومين بسيارتين ملغومتين على نقطتين عسكريتين بمحافظة شمال سيناء أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عنهما.

واعربت الخارجية السودانية عن" صادق تعازي ومواساة حكومة وشعب السودان لحكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيقة ولأسر الضحايا والجرحي".

وعبرت عن دعم وتضامن السودان الكامل مع مصر لمواجهة كافة الجرائم الإرهابية.

وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيان إن 16 مسلحا قتلوا يوم السبت في اشتباكين مع الشرطة بمحافظتي الإسماعيلية والجيزة في إطار تعقبها للمتورطين في الهجمات على الجيش والشرطة.

ونقل بيان الداخلية إن خمسة من القتلى كانوا مطلوبين على ذمة قضية أمن دولة وإنهم "من العناصر الإرهابية المعتنقة لأفكار تنظيم داعش الإرهابي".

وأضاف أنه يجري تحديد هويات التسعة الباقين.

وتابع أن الشرطة عثرت على أسلحة وذخائر ووسائل إعاشة وملابس عسكرية.