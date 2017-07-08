الخرطوم تندد بالهجمات على رفح المصرية وتؤكد مساندتها للقاهرة

الخرطوم 8 يوليو 2017- شجبت وزارة الخارجية السودانية، السبت، الهجوم الإرهابي الذي وقع بمدينة رفح المصرية يوم الجمعة وأسفر عن مقتل وإصابة العديد من جنود الجيش المصري، معلنة مؤازرتها للقاهرة في مواجهة الإرهاب.
- مقر الخارجية السودانية
ووصفت الخارجية في بيان صحفي الحادثة بأنها " جريمة تتنافي مع كافة القيم والمبادئ الإنسانية".
وأفادت مصادر أمنية يوم الجمعة أن 23 على الأقل من ضباط وجنود الجيش قتلوا في هجومين بسيارتين ملغومتين على نقطتين عسكريتين بمحافظة شمال سيناء أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عنهما.
واعربت الخارجية السودانية عن" صادق تعازي ومواساة حكومة وشعب السودان لحكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيقة ولأسر الضحايا والجرحي".
وعبرت عن دعم وتضامن السودان الكامل مع مصر لمواجهة كافة الجرائم الإرهابية.
وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيان إن 16 مسلحا قتلوا يوم السبت في اشتباكين مع الشرطة بمحافظتي الإسماعيلية والجيزة في إطار تعقبها للمتورطين في الهجمات على الجيش والشرطة.
ونقل بيان الداخلية إن خمسة من القتلى كانوا مطلوبين على ذمة قضية أمن دولة وإنهم "من العناصر الإرهابية المعتنقة لأفكار تنظيم داعش الإرهابي".
وأضاف أنه يجري تحديد هويات التسعة الباقين.
وتابع أن الشرطة عثرت على أسلحة وذخائر ووسائل إعاشة وملابس عسكرية.
أخر الآراءمهام طاهوية ووزير العدل ومعتصم جعفر 2017-07-06 16:42:07 مصطفى عبد العزيز البطل mustafabatal@msn.com الشجاعة الحقة في أن تكون الرجل الوحيد الذي يعرف أنه خائف! ايرل ويلسون تسعودوا تسعدوا! (1) بحسب مراسل صحيفة (الانتباهة) المكلف بتغطية مؤتمر القمة الافريقي، والموجود حاليا (...)
علي عثمان وحديقة الحيوان 2017-07-02 19:51:25 مصطفى عبد العزيز البطل mustafabatal@msn.com (1) تابعت بعناية خلال ايام العيد حلقة تلفزيونية تضمنت حوارا مطولا أجراه الاعلامي القيادي الاستاذ الطاهر حسن التوم وبثته قناة (سودانية 24) مع حبيبنا الشيخ على عثمان محمد طه (...)
الانقلاب في الحركة الشعبية: تقرير المصير - فزاعة قميص عثمان 2017-07-02 00:01:14 أحمد ضحية "لقد تعلمنا التحليق في الجو كالطيور، والغوص في البحر كالأسماك، لكننا لم نتعلم أبسط الفنون: ألا وهو (فن العيش معا) كإخوة و كأخوات" مارتن لوثر كينج ما دعاني للكتابة بهذه (الشفافية): نقدا لأنفسنا ابتداء، لدرجة (...)
المزيد