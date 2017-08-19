 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    السبت 19 آب (أغسطس) 2017

الخرطوم تندد بحادثة برشلونة وتساند إجراءات أسبانيا

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 19 أغسطس 2017- شجبت وزارة الخارجية السودانية الأحداث الإرهابية التي وقعت بمدينة برشلونة الإسبانية الخميس وأسفرت عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص، معلنة تضامن السودان الكامل ودعمه ومساندته للحكومة الإسبانية في كل ما تتخذه من اجراءات للحفاظ على أمن وسلامة مواطنيها.

JPEG - 19.3 كيلوبايت
قريب الله خضر المتحدث بإسم وزارة الخارجية السودانية

وسقط الخميس نحو 13 قتيلاً في حادث دهس وسط مدينة برشلونة الأسبانية، في حادثة اعتبرتها الشرطة إرهابية، حيث اصطدمت حافلة بعشرات الأشخاص في شارع "لا رامبلا" السياحي في قلب برشلونة.

وقال المتحدث باسم الخارجية السودانية، قريب الله خضر، في تصريح صحفي تلقته (سودان تربيون) السبت، إن الخارجية ت"دين بقوة حادثة الدهس الإرهابية التي أودت بحياة العديد من المدنيين الأبرياء وإصابة العشرات".

وأعرب التصريح عن المواساة لعائلات الضحايا والجرحي وللشعب والحكومة الإسبانية، واصفا الحادثة بأنها "جريمة مروعة تتنافى مع كافة القيم والمبادئ الإنسانية".

واضاف المتحدث "كما تجدد الخارجية رفضها وإستنكارها لكافة الأعمال الإرهابية واستباحة دماء الأبرياء وترويع الآمنين، الأمر الذي ترفضه كافة الشرائع السماوية والقوانين الدولية".

و أعربت الخارجية كذلك عن تضامن السودان الكامل ودعمه ومساندته للحكومة الإسبانية في كل ما تتخذه من اجراءات للحفاظ علي امن وسلامة مواطنيها، مضيفاً "كما تجدد دعوتها للمجتمع الدولي لتكثيف جهوده وتعاونه في مواجهة كافة أشكال الأنشطة الإرهابية والإجرامية".



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

الجوهر الفردى فى تذكر فاطمة احمد 2017-08-19 12:51:37 كتب : المحبوب عبد السلام من أين أتى اجدادنا شعراء الشعب بتلك المعانى ؟ فى قول الشاعر محمد المكى ابراهيم : أنا أعلم أن الشعر يواتيكم عفو الخاطر لكن كيف عثر الشاعر صالح عبد السيد فى ثلاثينات القرن الماضى على مصطلح عميق (...)

كُتّاب قيد الاستقطاب 2017-08-13 22:58:30 مصطفى عبد العزيز البطل mustafabatal@msn.com (1) وقعت مؤخرا وبمحض الصدفة ضمن تلال وثائق ويكيليكس المسربة من مواقع الحكومات على وثيقة مثيرة للدهشة حملت توقيع وزير الخارجية السعودي، حفظه الله. وتتعلق الوثيقة بكاتب صحافي (...)

ماذا حدث و يحدث داخل الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال؟ (4-4) 2017-08-13 10:01:35 ناصف بشير الأمين في الجزء الأول من هذا المقال، قدمنا تلخيصا للوقائع و الأحداث الرئيسية لأزمة الحركة الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال وذلك بالإعتماد على الوثائق والبيانات الصادرة من طرفي الخلاف كمصادر أولية. بدأت هذه (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

*قوى الإجماع الوطني* 2017-02-25 15:18:35 *بيان مهم* *قوى الإجماع الوطني* ظلت قوي الإجماع الوطني تراقب المخطط الدولي الذي تقوده الوﻻيات المتحدة الأمريكية عبر الإتحاد الأفريقي وآليتة المسماة رفيعة المستوي ، التي يترأسها أمبيكي ، والتي تعمل من أجل فرض التسوية (...)

السودان: إسكات المدافعات عن حقوق النساء 2016-03-31 20:23:10 اعتداءات جنسية وتهديدات من قبل قوات الأمن (نيروبي، 24 مارس/آذار 2016) – قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم إن قوات الأمن السودانية استخدمت العنف الجنسي والتهديد وأشكال أخرى من الانتهاكات لإسكات المدافعات عن (...)

المجموعة السودانية للديموقراطية أولاً في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 2016-02-19 21:45:54 يحتفل العالم في العشرين من فبراير من كل عام باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، وهو اليوم الذي خصصته الأمم المتحدة للفت الإنتباه لازمات التمييز والتهميش والإقصاء والحرمان والإستغلال بين وداخل الشعوب، وأهمية تحقيق العدالة (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2017 SudanTribune - All rights reserved.