الخرطوم تندد بحادثة برشلونة وتساند إجراءات أسبانيا

الخرطوم 19 أغسطس 2017- شجبت وزارة الخارجية السودانية الأحداث الإرهابية التي وقعت بمدينة برشلونة الإسبانية الخميس وأسفرت عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص، معلنة تضامن السودان الكامل ودعمه ومساندته للحكومة الإسبانية في كل ما تتخذه من اجراءات للحفاظ على أمن وسلامة مواطنيها.

قريب الله خضر المتحدث بإسم وزارة الخارجية السودانية

وسقط الخميس نحو 13 قتيلاً في حادث دهس وسط مدينة برشلونة الأسبانية، في حادثة اعتبرتها الشرطة إرهابية، حيث اصطدمت حافلة بعشرات الأشخاص في شارع "لا رامبلا" السياحي في قلب برشلونة.

وقال المتحدث باسم الخارجية السودانية، قريب الله خضر، في تصريح صحفي تلقته (سودان تربيون) السبت، إن الخارجية ت"دين بقوة حادثة الدهس الإرهابية التي أودت بحياة العديد من المدنيين الأبرياء وإصابة العشرات".

وأعرب التصريح عن المواساة لعائلات الضحايا والجرحي وللشعب والحكومة الإسبانية، واصفا الحادثة بأنها "جريمة مروعة تتنافى مع كافة القيم والمبادئ الإنسانية".

واضاف المتحدث "كما تجدد الخارجية رفضها وإستنكارها لكافة الأعمال الإرهابية واستباحة دماء الأبرياء وترويع الآمنين، الأمر الذي ترفضه كافة الشرائع السماوية والقوانين الدولية".

و أعربت الخارجية كذلك عن تضامن السودان الكامل ودعمه ومساندته للحكومة الإسبانية في كل ما تتخذه من اجراءات للحفاظ علي امن وسلامة مواطنيها، مضيفاً "كما تجدد دعوتها للمجتمع الدولي لتكثيف جهوده وتعاونه في مواجهة كافة أشكال الأنشطة الإرهابية والإجرامية".