الخرطوم تنفي علاقة مصر بملاحظات السودان في قمة بيروت

الخرطوم 22 يناير 2019- نفى مسؤول في وزارة الخارجية السودانية علاقة مصر بملاحظات السودان التي قدمها خلال القمة العربية الاقتصادية التي انها أعمالها في بيروت الاثنين.

وزير الدولة بالخارجبة أسامة فيصل

وعقدت القمة العربية الاقتصادية في بيروت يوم الأحد وسط غياب 19 رئيس عربي، وحضور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، والرئيس الموريتاني، بينما مثل السودان النائب الأول للرئيس بكري حسن صالح.

وبعد صدور "البيان الختامي" قال صالح، وفقاً لوكالة "الأناضول"، إن لديه ملاحظة على جملة تمت إضافتها إلى فقرة تقدمت بها الخرطوم حول دعوة القطاع الخاص إلى الاستثمار في الأمن الغذائي العربي.

وقال وزير الدولة في وزارة الخارجية أسامة فيصل إن لجنة صياغة القمة، هي المسؤولة عما جرى.

وأوضح في تصريح نقلته وكالة السودان للأنباء عقب عودته للبلاد برفقة النائب الأول للرئيس إن وفد السودان أبدى ملاحظات على مسودة إعلان بيروت التي هي مسؤولية لجنة الصياغة "ولا علاقة لجمهورية مصر البتة بالموضوع".

وأشار الى أن علاقة السودان مع جمهورية مصر في أفضل حالاتها.

وكان النائب الأول للرئيس السوداني أشار الى أنه تمت مراجعة الفقرة، ضمن مسودة البيان، يوم السبت، مع وزارة الخارجية اللبنانية، ووافقنا عليها، ثم فوجئنا بإضافة جملة جديدة، وهي "مع التأكيد على الالتزامات القانونية الدولية لجمهورية السودان، بما في ذلك في مجال المياه".

وتنص الفقرة بعد الإضافة على أنه: انطلاقاً من الحرص على تعزيز الأمن الغذائي العربي، ندعو القطاع الخاص والعربي للاستثمار في المشروعات، التي توفرها مبادرة فخامة رئيس الجمهورية السوداني، عمر البشير، للاستثمار الزراعي العربي في السودان، لتحقيق الأمن الغذائي العربي، مع التأكيد على الالتزامات القانونية الدولية لجمهورية السودان، بما في ذلك في مجال المياه، وندعو كذلك الصناديق العربية ومؤسسات التمويل إلى المساهمة في توفير التمويل لإنجاز هذه المشروعات".

وتابع صالح "هذه الفقرة تقدمت بها حكومة السودان، لكن الجزء المضاف لم نتقدم به، لذلك نرجو سحب هذا الجزء من الفقرة".

وأردف أن "الوفد المصري كان لديه إضافات -لم يحددها-، لكننا تحفظنا عليها".

ورغم اعتراض المسؤول السوداني على جملة واحدة الا أن لجنة الصياغة حذفت الفقرة كاملة.