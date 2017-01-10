الخرطوم توقع اتفاق تعاون أمني مع أنقرة

الخرطوم 10 يناير 2017 ـ وقعت وزارة الداخلية السودانية اتفاقا أمنيا مع نظيرتها وزارة الداخلية التركية، بهدف التعاون والتنسيق المشترك في كافة المسائل الامنية بين البلدين.

وزير الداخلية الفريق أول ركن عصمت عبد الرحمن

وقال وزير الداخلية السوداني الفريق أول ركن عصمت عبدالرحمن "إن الاتفاق الذي تم التوقيع عليه يشمل التعاون بين البلدين في كافة المجالات الامنية والشرطية والمتمثلة في مكافحة الارهاب والجريمة بكافة اشكالها كالمخدرات والجريمة العابرة ومحاربتها بكافة الوسائل والسبل وكيفية تنفيذ تلك البنود التي نص عليها الاتفاق".

وأوضح عصمت عقب عودته من تركيا الثلاثاء بحسب المركز السوداني للخدمات الصحفية أن الاتفاق تضمن تعزيز التعاون في التدريب والعمل على زيادة المنح في الدراسات العليا خاصة في المجال الامني، بجانب التدريب المستمر علي مستوي المعاهد العسكرية والاكاديمية مع التاكيد علي تبادل المعلومات.

كما أشار إلى وضع برنامج للزيارات المتبادلة بين الجانبين بغرض متابعة سير تنفيذ الاتفاق.

وكان وزير الداخلية السوداني وصل تركيا الخميس، وأجرى مباحثات مع نظيره التركي سليمان صويلو بمقر وزارته في العاصمة، أنقرة.

وقال الوزير التركي لوكالة الأناضول "إنه بحث مع نظيره السوداني العلاقات المشتركة، والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية بشكل موسع".

وأضاف "أن جرائم الإرهاب والجرائم والمنظمة وتهريب المخدرات تشغل حيزا كبيرا في جدول أعمال كافة الدول، لكن تنفيذ هذه الأجندات يتطلب تعاونات متعددة، وأخرى ثنائية بين الدول وخاصة خلال الفترة الحالية".

وأشار صويلو إلى أنه بقدر ما توليه تركيا من أهمية للانضمام إلى المساعي الدولية حول مكافحة الإرهاب والجرائم المنظمة، فإنها تعطي أهمية كبيرة لاتفاقيات التعاون الثنائية في هذا الخصوص.

وتابع "نهدف من خلال الاتفاقية، تعزيز التعاون المشترك مع جمهورية السودان، فيما يخص التدريب وتبادل المعلومات والخبرات، في مواضيع الإرهاب والجرائم المنظمة وتهريب المخدرات وتجارة الأسلحة والبشر".

وأفاد أنه "تم التفاهم مع وزير الداخلية السوداني، على بحث وتوقيع اتفاقية أخرى بخصوص إعادة تبادل المطلوبين بين البلدين، لما في ذلك من أهمية كبيرة بالنسبة لتركيا".