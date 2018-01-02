الخرطوم: علاقاتنا الخارجية قائمة على المصالح وليس المحاور

الخرطوم 2 يناير 2018 ـ قال مسؤول رفيع في الخارجية السودانية، الثلاثاء، إن العلاقات الخارجية للخرطوم قائمة على مصالح مشتركة تلبي طموحات السودانيين من دون اعتماد سياسة المحاور التي قال إنها "قد انتهت".

مقر الخارجية السودانية

وأربكت مواقف السودان أخيرا المراقبين بعد أن طلب الرئيس عمر البشير لدى لقائه نظيره الروسي بموسكو فلاديمير بوتين في نوفمبر الماضي، إقامة قاعدة عسكرية روسية للحماية من أميركا التي رفعت في أكتوبر الفائت عقوبات عن السودان بعد حوار استمر أربع سنوات.

كما نظرت وسائل الإعلام في مصر والسعودية والإمارات بريبة إلى الخرطوم بعد زيارة الرئيس التركي رجب طيب أوردغان إلى السودان الشهر المنصرم.

وأكد وزير الدولة بوزارة الخارجية السفير عطا المنان بخيت أن علاقات السودان الخارجية "قائمة على المصالح المشتركة وليست على سياسة المحاور التي إنتهت".

وقال للمركز السوداني للخدمات الصحفية إن الخرطوم تنتهج سياسة خارجية متوازنة تراعي مصالح البلاد وتلبي طموحات الشعب السوداني.

وأفاد وزير الدولة بالخارجية أن السودان يسعى لمواصلة دوره النشط وسط المجتمع الدولي لتحقيق السلام في محيطه الإقليمي.

وأوضح أن "علاقات السودان مع دول الجوار شهدت تطوراً كبيراً إيمانا بمدى التأثير الكبير على الأمن القومي والإقتصاد الوطني للبلاد".

وتعهد باستمرار السودان في الإنفتاح على المجتمع الدولي والإقليمي حتى يتحقق التكامل الإقتصادي والسياسي في كافة المجالات.