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الخرطوم توجه مفاوضيها: أبيي سودانية وليست محل نزاع حدودي

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الخرطوم 14 أغسطس 2017 ـ ملكت الرئاسة السودانية، وفدها إلى اجتماعات اللجنة الإشرافية المشتركة للسودان وجنوب السودان لمنطقة أبيي، حزمة توجيهات تشمل التأكيد على سودانية أبيي واعتبارها ليست محل نزاع حدودي.

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جندي اممي في ابيي

ويلتئم الاجتماع بأديس أبابا تحت رعاية الاتحاد الأفريقي وحضور الأمم المتحدة والآلية الأفريقية رفيعة المستوى يومي الأربعاء والخميس القادمين، بمشاركة وفود شعبية من الدولتين يمثل قيادات منطقة أبيي من قبيلتي المسيرية ودينكا نقوك.

وظلت تبعية منطقة أبيي محل نزاع بين دولتي السودان وجنوب السودان، حتى بعد انفصال الأخيرة في العام 2011.

ويبحث الاجتماع سبل استكمال انفاذ اتفاق الترتيبات الإدارية والأمنية المشترك الموقع بين البلدين في 20 يونيو 2011 المتمثلة في الادارة التنفيذية والمجلس التشريعي والشرطة لمنطقة أبيي تمهيدا لعودة النازحين المتأثرين بالحرب والنزاعات.

ولا توجد إدارة مشتركة بين البلدين المتنازعين على البلدة حيث يرفض دينكا نقوك تشكيل لجنة الرقابة المشتركة في أبيي، وبدلا من ذلك يدعون إلى إجراء استفتاء بدون قبيلة المسيرية الرعوية السودانية.

والتقى وفد السودان بشقيه التنفيذي والأهلي برئاسة حسن علي نمر، يوم الإثنين، مساعد الرئيس، نائب رئيس المؤتمر الوطني إبراهيم محمود.

وطبقا لنمر في تصريحات صحفية عقب اللقاء فإن الوفد تلقى توجيهات واضحة من رئاسة الجمهورية بالتأكيد على سودانية أبيي باعتبار أنها ليست منطقة نزاع حدودي في ظل توافق واعتراف الأطراف في إطار ما وقع من اتفاقيات ومواثيق بين البلدين على اعتماد حدود الأول من يناير 1956 للفصل بين البلدين بجانب التأكيد على أهمية التعايش السلمي في ظل استقرار وأمن المنطقة والعمل على تنميتها بالاستفادة مما هو متاح للجميع.

وقال نمر "إن هذه الرؤية هي ما نحملها وسنبلغها الطرف الآخر مع التشديد على أنها منطقة سودانية لا يمكن التنازل عنها من أجل إثنية أو فئة معينة وأن خيراتها لكل سوداني حق التمتع بها والمشاركة فيها لأنها أرض سودانية".



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