 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الأحد 10 أيلول (سبتمبر) 2017

الخرطوم متفائلة برفع العقوبات الأميركية في أكتوبر

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 10 سبتمبر 2017 ـ أبدى مسؤولون سودانيون تفاؤلا بأن تتخذ الإدارة الأميركية بعد شهر قرارا برفع العقوبات الإقتصادية المفروضة على الخرطوم منذ عشرين سنة.

JPEG - 12.2 كيلوبايت
عوض الجاز

وأرجأت واشنطن في 12 يوليو الماضي، البت في قرار رفع العقوبات بشكل دائم عن السودان إلى أكتوبر القادم، حيث عانى من عقوبات فرضت عام 1997 تشمل حظرا تجاريا وتجميد أصول الحكومة بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان ومخاوف تتعلق بالإرهاب، كما فرضت المزيد من العقوبات في 2006 بسبب العنف في دارفور.

واعتبر مساعد الرئيس السوداني عوض الجاز أن تصريحات بعض المسؤولين الأميركيين تشير إلى أنهم لا يجدون سببا لبقاء العقوبات على السودان.

وقال الجاز لوكالة (سبوتنيك): "هناك تقارير من الجانبين وهناك لجان مشتركة وتم رفع جزء من هذه العقوبة الاقتصادية في يونيو من العام الحالي".

وأضاف "اللجان المشتركة ما زالت تجتمع مع بعضها البعض، وهناك تصريحات من مسؤولين من أميركا تشير أنهم لا يجدوا سببا لأن تبقى هذه العقوبات على السودان".

وتابع "العقوبات الأميركية على السودان منذ عام 1997 ولذلك تعايشنا مع هذا الوضع، والحكومة في الآخر جاءت إلى طاولة المفاوضات لنتفق على بعض البنود وتم التشاور حولها".

في ذات السياق أبدى القائم بأعمال سفارة السودان لدى الولايات المتحدة الأميركية السفير معاوية عثمان خالد، تفاؤله برفع العقوبات عن السودان.

وقال خالد إنه يتوقع مزيداً من التقارب بين الخرطوم وواشنطن في الفترة المقبلة، وزاد "إننا مقبلون على فترة أفضل مما سبق في علاقات البلدين".

وأوضح القائم بأعمال سفارة السودان في واشنطن، في تصريح صحفي نقلته قناة الشروق، أن زيارة لرجال أعمال أميركيين إلى السودان كانت في إطار استكشاف الأوضاع ميدانياً في هذه المرحلة انتظاراً لرفع العقوبات لنقل الشركات والمستثمرين أعمالهم المتكاملة داخل البلاد.

وأشار إلى أن زيارة الوفود السودانية للولايات المتحدة مثلت فرصة لطرح وجهة النظر السودانية والتعريف بالسودان في مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية.

وقال السفير "نحن مطمئنون إننا مقبلون على فترة أفضل مما سبق تمهد لمزيد من التقارب والعمل المشترك بين البلدين".



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

انقسامات حركات التحرر السودانية واسئلة المستقبل: اختلاف الشخصيات وتطابق الحمض النووي[1] 2017-09-09 16:22:30 مالك عقار اير نجنيوفا تاريخيا، شهدت العديد من، إن لم يكن كل، حركات المقاومة والتحرر المسلحة اشكالاً مختلفة من الانقلابات الداخلية والانقسامات. ولكل انقسام في حركة تحرر ما محركاته و دينامياته الخاصة. و الحركة الشعبية (...)

الخرطوم تل أبيب وبالعكس 2017-09-07 11:06:07 مصطفى عبد العزيز البطل mustafabatal@msn.com (1) لا فرق بين ان تكون دعوة السيد مبارك المهدي، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الاستثمار، الى إعادة النظر في أمر علاقات السودان بدولة اسرائيل قد صدرت عن سابق تقدير وتصميم، (...)

غواصات سودانية (4-10) 2017-08-29 10:39:54 مصطفى عبد العزيز البطل mustafabatal@msn.com (1) وقفنا الثلاثاء الماضية عند الغواصة المغفور له الاستاذ عباس ابراهيم النور. وهو مثقف وسياسي سوداني رفيع من نوع الغواصات العابرة للحقب. وقلنا اننا كنا قد طلبنا من هذا (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

*قوى الإجماع الوطني* 2017-02-25 15:18:35 *بيان مهم* *قوى الإجماع الوطني* ظلت قوي الإجماع الوطني تراقب المخطط الدولي الذي تقوده الوﻻيات المتحدة الأمريكية عبر الإتحاد الأفريقي وآليتة المسماة رفيعة المستوي ، التي يترأسها أمبيكي ، والتي تعمل من أجل فرض التسوية (...)

السودان: إسكات المدافعات عن حقوق النساء 2016-03-31 20:23:10 اعتداءات جنسية وتهديدات من قبل قوات الأمن (نيروبي، 24 مارس/آذار 2016) – قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم إن قوات الأمن السودانية استخدمت العنف الجنسي والتهديد وأشكال أخرى من الانتهاكات لإسكات المدافعات عن (...)

المجموعة السودانية للديموقراطية أولاً في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 2016-02-19 21:45:54 يحتفل العالم في العشرين من فبراير من كل عام باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، وهو اليوم الذي خصصته الأمم المتحدة للفت الإنتباه لازمات التمييز والتهميش والإقصاء والحرمان والإستغلال بين وداخل الشعوب، وأهمية تحقيق العدالة (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2017 SudanTribune - All rights reserved.