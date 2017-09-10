الخرطوم متفائلة برفع العقوبات الأميركية في أكتوبر

الخرطوم 10 سبتمبر 2017 ـ أبدى مسؤولون سودانيون تفاؤلا بأن تتخذ الإدارة الأميركية بعد شهر قرارا برفع العقوبات الإقتصادية المفروضة على الخرطوم منذ عشرين سنة.

عوض الجاز

وأرجأت واشنطن في 12 يوليو الماضي، البت في قرار رفع العقوبات بشكل دائم عن السودان إلى أكتوبر القادم، حيث عانى من عقوبات فرضت عام 1997 تشمل حظرا تجاريا وتجميد أصول الحكومة بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان ومخاوف تتعلق بالإرهاب، كما فرضت المزيد من العقوبات في 2006 بسبب العنف في دارفور.

واعتبر مساعد الرئيس السوداني عوض الجاز أن تصريحات بعض المسؤولين الأميركيين تشير إلى أنهم لا يجدون سببا لبقاء العقوبات على السودان.

وقال الجاز لوكالة (سبوتنيك): "هناك تقارير من الجانبين وهناك لجان مشتركة وتم رفع جزء من هذه العقوبة الاقتصادية في يونيو من العام الحالي".

وأضاف "اللجان المشتركة ما زالت تجتمع مع بعضها البعض، وهناك تصريحات من مسؤولين من أميركا تشير أنهم لا يجدوا سببا لأن تبقى هذه العقوبات على السودان".

وتابع "العقوبات الأميركية على السودان منذ عام 1997 ولذلك تعايشنا مع هذا الوضع، والحكومة في الآخر جاءت إلى طاولة المفاوضات لنتفق على بعض البنود وتم التشاور حولها".

في ذات السياق أبدى القائم بأعمال سفارة السودان لدى الولايات المتحدة الأميركية السفير معاوية عثمان خالد، تفاؤله برفع العقوبات عن السودان.

وقال خالد إنه يتوقع مزيداً من التقارب بين الخرطوم وواشنطن في الفترة المقبلة، وزاد "إننا مقبلون على فترة أفضل مما سبق في علاقات البلدين".

وأوضح القائم بأعمال سفارة السودان في واشنطن، في تصريح صحفي نقلته قناة الشروق، أن زيارة لرجال أعمال أميركيين إلى السودان كانت في إطار استكشاف الأوضاع ميدانياً في هذه المرحلة انتظاراً لرفع العقوبات لنقل الشركات والمستثمرين أعمالهم المتكاملة داخل البلاد.

وأشار إلى أن زيارة الوفود السودانية للولايات المتحدة مثلت فرصة لطرح وجهة النظر السودانية والتعريف بالسودان في مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية.

وقال السفير "نحن مطمئنون إننا مقبلون على فترة أفضل مما سبق تمهد لمزيد من التقارب والعمل المشترك بين البلدين".