الخرطوم : مسؤول صيني رفيع يزور السودان بعد اسبوعين

االخرطوم 16 أغسطس 2017- يصل السودان نهاية الشهر الجاري، نائب رئيس مجلس الدولة الصيني، جان اوه لي، في زيارة تعد الأهم لمسئول صيني خلال العشرة سنوات الاخيرة.

وزير الدولة بالخارجية والسفير الصيني

وإلتقى وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية، حامد ممتاز، الأربعاء، سفير جمهورية الصين الشعبية بالخرطوم، لي ليان خه،

وقال المتحدث باسم الخارجية، قريب الله خضر، إن اللقاء كان لأجل التفاكر والتشاور من أجل احكام التنسيق والترتيب لزيارة نائب رئيس مجلس الدولة الصيني، جان أوه لي، للسودان في نهاية شهر اغسطس الجاري.

وأوضح أن الزيارة تعتبر الأهم لمسئول صيني للسودان خلال العشرة سنوات الماضية منذ زيارة الرئيس الصيني للسودان في العام 2007م.

وأكد أن اللقاء أمن على أن الزيارة ستساهم في تعزيز ودفع العلاقات والتعاون بين البلدين والتنسيق في المحافل الدولية، كما استعرض اللقاء الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي سيتم توقيعها خلال الزيارة.

وذكر أن الوزير السوداني جدد التأكيد على اهتمام الحكومة السودانية بالزيارة وتطلعها للنتائج المرجوة منها، كما أكد على التنسيق القائم بين كل أجهزة الدولة ومؤسساتها المعنية من أجل انجاح هذه الزيارة.

واشار المتحدث باسم الخارجية الى أن المسؤول الصيني سيرافقه في الوفد كل من نائب وزير الخارجية، ونائب وزير المالية، ونائب وزير التجارة والمدير العام لشركة CNBC الصينية.