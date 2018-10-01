الخرطوم: مشاورات لاختيار رئيس لمفوضية مراقبة اتفاق سلام جنوب السودان

الخرطوم 1 أكتوبر 2018- قال مسؤول في وزارة الخارجية السودانية الاثنين إن رؤوسا دول (إيقاد) يعتزمون عقد مشاورات في جوبا لاختيار شخصية افريقية تقود مفوضية مراقبة اتفاق السلام في جنوب السودان.

رئيس اللجنة المشتركة لرصد وتقييم سلام جنوب السودان فيستوس موغاي في صورة تعود ليناير 2016 (يونميس)

وأبلغ مدير إدارة جنوب السودان بوزارة الخارجية في الخرطوم عوض الكريم الريح المركز السوداني للخدمات الصحفية إن رؤساء (ايقاد) سيلتقون خلال أسابيع بالعاصمة جوبا للاحتفال بتوقيع اتفاق السلام.

وأفاد أن دول الإيقاد على مستوي المجلس الوزاري والقمة تعكف على اختيار شخصية إفريقية لقيادة مفوضية تقييم ومراقبة اتفاق سلام جنوب السودان الشامل عقب تقديم فيستوس موغاى رئيس بتسوانا السابق استقالته.

وفي منتصف العام 2017 رفض موغاي دعوات للاستقالة من رئاسة مفوضية التقييم والمراقبة لاتفاق السلام في جنوب السودان، وإعلان فشل اتفاق السلام الذي توسطت فيه (إيقاد).

وقال تصريحات وقتها إن مجموعة من جنوبي السودان غير راضين عنه ويقولون إنه فشل في أداء واجباته، ويطالبوه بتقديم استقالته.

وأضاف "العديد من شخصيات جنوب السودان بما فيهم الحركة الشعبية ـ فصيل رياك مشار ـ طالبوني بتقديم استقالتي، وأنه يتوجب على الإعلان عن انهيار اتفاق السلام، وأنه يجب كذلك على منظمة الإيقاد البدء في عملية سياسية خارج جنوب السودان".

وأردف "عندما يحين الوقت سوف أصدر هذا الحكم لم اتخلى عن اعتقادي انه لا يزال هناك أمل".