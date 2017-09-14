الخرطوم والدوحة ترتبان لعقد اجتماعات وزارية في أكتوبر

الخرطوم 14 سبتمبر 2017 ـ بحث السفير القطري بالخرطوم، مع وزارة الخارجية السودانية، الترتيبات الجارية لعقد اجتماعات اللجنة الوزارية (السودانية ـ القطرية) المشتركة بالدوحة في أكتوبر المقبل.

وكيل وزارة الخارجية والسفير القطري ـ الخرطوم 14 سبتمبر 2017

واستقبل وكيل وزارة الخارجية، عبد الغني النعيم، يوم الخميس، سفير دولة قطر لدى السودان، راشد عبد الرحمن النعيمي.

وقال المتحدث باسم الخارجية، قريب الله خضر، في تصريح صحفي تلقته (سودان تربيون) إن اللقاء استعرض العلاقات الثنائية المتطورة بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها.

وأضاف "كذلك بحث اللقاء التحضيرات الجارية لعقد اللجنة الوزارية السودانية ـ القطرية المشتركة والتي ستلتئم بالدوحة في أكتوبر المقبل".

ويتمتع السودان بعلاقات وشيجة مع الدوحة التي ساندت جهوده خلال الأعوام الماضية لتحقيق السلام في دارفور، حيث رعت اتفاقية السلام الموقعة في العام 2011، وقدمت دعما سخيا للخرطوم لتجاوز أزماتها الإقتصادية بعد إنفصال الجنوب في ذات العام.

بالرغم من هذه العلاقات لكن السودان اتخذ موقفا محايدا حيال الأزمة الخليجية بعد أن قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية مع قطر مطلع يونيو الماضي.