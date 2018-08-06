الخرطوم والقاهرة تتبادلان عقد اجتماعات وزارية وأمنية لبحث الملفات المشتركة

الخرطوم 6 أغسطس 2018- تلتئم في الخرطوم الثلاثاء اجتماعات سودانية مصرية عسكرية لمناقشة ملفات مشتركة بين البلدين ،كما تنعقد بالتوازي في القاهرة مشاورات وزارية على مستوى الوكلاء لبحث الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

السفير المصري لدى الخرطوم أسامة شلتوت

وقالت وزارة الدفاع السودانية إن الخرطوم ستشهد الثلاثاء بدء المباحثات العسكرية المشتركة بين الخرطوم والقاهرة على مستوى الخبراء في جولتها الخامسة.

وأفادت وسائل إعلام مصرية أن رئيس الأركان المصري الفريق محمد فريد غادر الى الخرطوم مساء الإثنين للمشاركة في المباحثات.

وأشار رئيس الجانب السوداني بالمباحثات الفريق ركن هشام عبد المطلب أحمد، في تصريح صحفي إلى ضرورة الاستفادة من الخبرات التراكمية للقوات المسلحة في البلدين لصالح العمل المشترك وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتجارب، منوهاً إلى أن المباحثات ستكون بمقر وزارة الدفاع.

من جهة أخرى قال السفير المصري بالخرطوم أسامة شلتوت لإن القاهرة ستشهد الثلاثاء بدء اجتماع مشترك يضم 10 وكلاء من البلدين يمثلون وزارات "الخارجية التجارة، الزراعة، الكهرباء، النقل، التعليم العالي، الشباب والرياضة" وعدد من الوزارات الأخرى.

وأشار في تصريح للمركز السواني للخدمات الصحفية الى أن الاجتماع يعمل على وضع تصور للشراكة الاستراتيجية بالإضافة للتحضير للاجتماع الوزاري المتوقع انعقاده في مقبل الأيام.

وأوضح شلتوت أن الاجتماع سيكون برئاسة وكيل الخارجية السوداني عبد الغني النعيم، وحسام عيسى مساعد وزير الخارجية لشؤون السودان بمصر.

وفي تصريح منفصل، أعلن السفير المصري الفراغ من صياغة "ميثاق شرف إعلامي" بين السودان ومصر، ينتظر توقيعه قريبا.

وكانت نقابة الإعلاميين المصريين، أعلنت يوم السبت توجيه دعوة رسمية لنظيرتها السودانية لعقد اجتماعات بالقاهرة لبحث إعلان “ميثاق شرف” بين إعلاميي البلدين.

واجتمع شلتوت بوزير الاعلام السوداني أحمد بلال عثمان الإثنين، وبحثا سويا قضايا إعلامية تتعلق بمسار توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأوضح الدبلوماسي المصري إنه بحث مع وزير الاعلام السبل والآليات الكفيلة بتفعيل العمل الإعلامي المشترك بين القاهرة والخرطوم، معلناً الانتهاء من صياغة ميثاق شرف إعلامي سيتم التوقيع عليه قريبا.