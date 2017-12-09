الخرطوم وجوبا تكملان التقرير التفصيلي الخاص بالخط الحدودي

الخرطوم 9 ديسمبر 2017- قالت وكالة السودان للأنباء،السبت إن اللجنة المشتركة للحدود بين السودان ودولة جنوب السودان أكملت التقرير التفصيلي للخط الحدودي بين الدولتين.

وزيرا الدفاع بالسودان وجنوب السودان يوقعان على محضر اجتماعات ـ الخرطوم 31 أكتوبر 2017

وتوقعت أن يعرض التقرير على المفوضية المشتركة للحدود بين الدولتين يوم الأحد لإجازته والموافقة عليه.

وكانت اللجنة المشتركة لترسيم الحدود بين السودان وجنوب السودان التأمت بدعوة من برنامج الحدود التابع للاتحاد الافريقي بالعاصمة الاثيوبية أديس أبابا في السابع من ديسمبر الجاري.

وترأس الجانب السوداني مدير عام هيئة المساحة السودانية عبد الله الصادق علي بينما قاد جانب دولة جنوب السودان السفير داريوس قرنق وول.

وجاءت اجتماعات اللجنة استكمالا لما بدأته من اجتماعات في الخرطوم في 22-25 نوفمبر الماضي لإعداد تقرير تفصيلي شامل للخط الحدودي بين الدولتين مع بيان طول الاجزاء المتفق عليها من الخط الحدودي وتلك المختلف حولها وذلك بناءً على توجيهات المفوضية المشتركة للحدود بين الدولتين.

وبحسب الوكالة الرسمية فإن اللجنة المشتركة، أعدت وصفا تفصيليا كاملا للخط الحدودي يبين طول الاجزاء المتفق عليها في القطاعات الثلاثة وتلك المختلف حولها في ذات القطاعات، مع تحديد الاحداثيات الدقيقة لكل النقاط الحدودية وضمنت كل ذلك في تقرير تفصيلي من المتوقع ان يعرض غداً الأحد على المفوضية المشتركة للحدود لإجازته والموافقة عليه.

وتشير (سودان تربيون) الى أن الخرطوم وجوبا، أقرتا أواخر أكتوبر الماضي تفعيل الآلية السياسية الأمنية المشتركة ولجنة التحقق ومراقبة الحدود وإعادة انتشار قوات الطرفين خارج المنطقة الآمنة منزوعة السلاح، وقررتا استمرار الاجتماعات المشتركة بشأن ترسيم الحدود.

ومنذ انفصال جنوب السودان في عام 2011 ظل ترسيم الحدود من القضايا العالقة برغم كثرة الاجتماعات المشتركة التي ظلت تنعقد من حين لآخر بين الطرفين.

وتقول اللجان المختصة في البلدين إنها توصلت إلى اتفاق حول 80% من ترسيم الحدود التي يفوق طولها 200 كيلو متر، فيما تمثل مناطق "حفرة النحاس، وكافية كنجي، وكاكا، ودبة الفخار" أبرز نقاط الاختلاف.