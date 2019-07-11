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الخرطوم وجوبا توقعان اتفاقيات لتطوير التعاون النفطي

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الخرطوم 11 يوليو 2019- وقع السودان وجنوب السودان في الخرطوم الخميس على اتفاقيات لتطوير التعاون لزيادة الانتاج النفطي من حقول دولة الجنوب التي اعيدت الى دائرة الانتاج مؤخراً واستمرار الامداد الفني لاحتياجات الحقول وتسوية المسائل المالية العالقة بين البلدين.

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فنيون سودانيون يعملون في تأهيل حقول النفط بجنوب السودان ـ يوليو 2018

ووقع عن الحكومة السودانية الوكيل المكلف بوزارة النفط والغاز على عبد الرحمن بينما وقع وزير النفط بدولة الجنوب اوو دانيال شوانق عن حكومة جوبا بحضور وزير مالية دولة جنوب السودان.

وشملت الاتفاقيات زيادة الانتاج النفطي من مربع (5A) ومعالجة الاشكاليات الفنية فيه، وزيادة الانتاج من حقل الوحدة وتوما ثاوث وفق المرحلة الثانية للخطة الموضوعة لزيادة الانتاج النفطي لحاجة البلدين الاقتصادية ومعالجة التحديات التي تواجه التعاون النفطي وتسهيل وصول المواد الضرورية الى حقول دولة الجنوب ومسائل نقل وتصدير نفط دولة الجنوب عبر موانئ السودان.

واتفق الطرفان على دفع وتطوير التعاون في مجال النفط وذلك لأزلية العلاقات بين البلدين وتحقيق المصالح المشتركة.

وتعهدا بإيفاء كل طرف بما يليه من تنفيذ الاتفاقية، وبذل الجهود لتحقيق الانتاج المخطط له من حقول دولة الجنوب مع الايفاء بالالتزامات المالية التي اتفق عليها مقابل الخدمات الفنية المقدمة من الشركات السودانية وحكومة السودان



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