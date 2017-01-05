الخرطوم وجوبا يمددان اتفاقية مرور المساعدات الإنسانية لستة أشهر

الخرطوم 5 يناير 2017- مددت دولتي السودان وجنوب السودان، الخميس، مذكرة التفاهم الموقعة بينهما بشأن إيصال المساعدات الإنسانية لجنوب السودان لستة شهور قادمة.

نساء يجمعن المساعدات بعد اسقاطها جوا في جنوب السودان في 25 يوليو 2014 ..صورة لـ(سودان تربيون)

ووقع عن جانب السودان، المفوض العام للعون الإنساني بالانابة ، أحمد محمد عثمان، بينما وقع عن جنوب السودان، سفيرها بالخرطوم، ميان دوت.

وقال المفوض في مؤتمر صحفي، الخميس، إن تمديد المذكرة يساهم في توطيد العلاقات الإنسانية بين الدولتين. مؤكداً استمرار جهود الحكومة السودانية مع الشركاء في توصيل المساعدات الإنسانية للمتأثرين في جنوب السودان.

واضاف "نؤكد حرص حكومة السودان على توفير كل التسهيلات الممكنة لمرور المساعدات الإنسانية لجنوب السودان".

ووقعت المذكرة التي تم تمديدها الخميس، في 2014م، ومكنت برنامج الأغذية العالمي بالسودان من توصيل 54,420 طن متري من المساعدات التغذوية الطارئة، لما يربو عن مئتين ألف شخص، بولاية أعالي النيل.

وقالت اللجنة الفنية المشتركة حول مرور المساعدات الانسانية من السودان لجنوب السودان، إن التمديد يسمح باستمرار حركة المساعدات الإنسانية عبر السودان إلى جنوب السودان.

وأوضحت اللجنة التي تتكون من الدولتين إلى جانب برنامج الأغذية العالمي، في بيان تلقته (سودان تربيون) أن أنها واثقة من ان تمديد فترة مذكرة التفاهم سيساهم أكثر في الجهود الجارية لمنع الجوع وسط الأشخاص غير الآمنين غذائياً والمتأثرين بالنزاع في جنوب السودان، خاصة الذين يعيشون في ولاية أعالي النيل.

وقال برنامج الأغذية العالمي إنه نقل في العام 2016، 28,626 طن متري من المساعدات الغذائية الطارئة مستخدماً 26 قافلة عبر ممر السودان.

وأوضح أن تمديد فترة المذكرة سيمكنه من توصيل الغذاء لأكثر من 50 ألف من مواطني جنوب السودان، الذين يعيشون في المناطق غير الآمنة غذائياً.