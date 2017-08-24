 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الخميس 24 آب (أغسطس) 2017

الخرطوم وجوبا ينهيان مباحثات فنية حول ملف النفط

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 24 أغسطس 2017 ـ أنهى السودان وجنوب السودان بالخرطوم، الخميس، مباحثات فنية بين الدولتين تتعلق بملف النفط، برئاسة وكيلي وزارتي النفط في كلا البلدين.

JPEG - 49.1 كيلوبايت
عمال من شركة بترودار يسحبون النفط المتبقي في احد أنابيب النفط بجنوب السودان قبل إغلاقه ـ 27 يناير 2012

وقال وكيل وزارة النفط والغاز بالسودان بخيت أحمد عبد الله، إن المباحثات الفنية "مباحثات راتبة تهدف إلى متابعة الجوانب المتفق عليها، وتقديم العون الفني لتشغيل آبار الوحدة بجنوب السودان والنفط المصدّر عبر موانئ السودان وشراء الخام لمحطة (أم دباكر) بولاية النيل الأبيض".

وأفاد عبد الله أنه جرى النقاش حول تدريب الكوادر البشرية في جنوب السودان بمركز التدريب النفطي بالخرطوم.

بالمقابل امتدح وكيل وزارة الطاقة الجنوب سوداني محمد لينو التعاون الفني مع السودان، مبيناً أنه صمام الأمان لتنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين البلدين.

وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء اطلع رئيس قطاع التنمية الاقتصادية وزير الاستثمار السوداني مبارك الفاضل، خلال اجتماعه بالقطاع على مشروع الاتفاق الاطاري مع دولة جنوب السودان حول تطوير وترقية العلاقات الاقتصادية بين البلدين في مجالي النفط والتجارة.

وأضاف الفاضل أن وزارة النفط والغاز السودانية ستوفر بموجب مشروع الاتفاق العون والكادر الفني والامداد الكهربائي لاعادة تشغيل حقول النفط التي توقفت عن الانتاج في جنوب السودان الى جانب العمل على رفع طاقة الانتاج في الحقول الأخرى المنتجة حاليا.

وأوضح أن اعادة تشغيل الحقول وزيادة الانتاج سيوفر كميات الخام المطلوب لسد احتياجات دولة جنوب السودان من الوقود ويمكنها من الوفاء بالتزاماتها تجاه تكاليف عبور وتصدير النفط.

واستأثر جنوب السودان لدى انفصاله عن السودان في يوليو 2011 بنحو 75% من انتاج البلاد النفطي، لكن الحرب الأهلية التي اندلعت في الدولة الوليدة أدت إلى تراجع انتاج البترول المصدر الرئيسي للإيرادات.

وأشار إلى أن مشروع الاتفاق الاطاري تضمن إنشاء محفظة مالية لتمويل احتياجات جنوب السودان من المنتجات والحبوب الغذائية والسلع التجارية من السودان.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

تحرير الخلاف فى الحركة الشعَبية شمال: "قُضي الأمر الذي فيه تستفتَيان"(1-3) 2017-08-24 20:53:17 بقلم : الواثق كمير kameir@yahoo.com مقدمة 1. إنفجرت الخلافات الكامنة والمتراكمة وسط القيادة "الثلاثية" الإنتقالية للحركة الشعبية شمال، فور الإعلان عن إستقالة نائب الرئيس، الفريق عبد العزيز آدم الحلو، التي قدمها إلى (...)

هل تهيأت الظروف لجمع السلاح؟ 2017-08-24 15:51:48 بقلم: جبريل إبراهيم محمد عندما طرحنا في أبوجا فكرة الحوار الدارفوري الدارفوري، و كان رأينا و لا زال أن يكون بعيدا و مستقلاً عن تدخل السلطة المركزية، كنا نهدف من وراء إقامة هذا الحوار إلى تحقيق الأهداف التالية، و قد ضمناها (...)

كمال عمر "الكبير أوي" 2017-08-24 12:14:37 بابكر فيصل بابكر boulkea@gmail.com إستضاف الأستاذ الطاهر في برنامجه "حال البلد" على قناة "سودانية 24" الخميس الماضي كلاً من رئيس كتلة نواب حزب المؤتمر الشعبي بالبرلمان، الأستاذ كمال عمر، والنائب بالبرلمان ورئيس حزب (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

*قوى الإجماع الوطني* 2017-02-25 15:18:35 *بيان مهم* *قوى الإجماع الوطني* ظلت قوي الإجماع الوطني تراقب المخطط الدولي الذي تقوده الوﻻيات المتحدة الأمريكية عبر الإتحاد الأفريقي وآليتة المسماة رفيعة المستوي ، التي يترأسها أمبيكي ، والتي تعمل من أجل فرض التسوية (...)

السودان: إسكات المدافعات عن حقوق النساء 2016-03-31 20:23:10 اعتداءات جنسية وتهديدات من قبل قوات الأمن (نيروبي، 24 مارس/آذار 2016) – قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم إن قوات الأمن السودانية استخدمت العنف الجنسي والتهديد وأشكال أخرى من الانتهاكات لإسكات المدافعات عن (...)

المجموعة السودانية للديموقراطية أولاً في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 2016-02-19 21:45:54 يحتفل العالم في العشرين من فبراير من كل عام باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، وهو اليوم الذي خصصته الأمم المتحدة للفت الإنتباه لازمات التمييز والتهميش والإقصاء والحرمان والإستغلال بين وداخل الشعوب، وأهمية تحقيق العدالة (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2017 SudanTribune - All rights reserved.