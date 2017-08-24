الخرطوم وجوبا ينهيان مباحثات فنية حول ملف النفط

الخرطوم 24 أغسطس 2017 ـ أنهى السودان وجنوب السودان بالخرطوم، الخميس، مباحثات فنية بين الدولتين تتعلق بملف النفط، برئاسة وكيلي وزارتي النفط في كلا البلدين.

عمال من شركة بترودار يسحبون النفط المتبقي في احد أنابيب النفط بجنوب السودان قبل إغلاقه ـ 27 يناير 2012

وقال وكيل وزارة النفط والغاز بالسودان بخيت أحمد عبد الله، إن المباحثات الفنية "مباحثات راتبة تهدف إلى متابعة الجوانب المتفق عليها، وتقديم العون الفني لتشغيل آبار الوحدة بجنوب السودان والنفط المصدّر عبر موانئ السودان وشراء الخام لمحطة (أم دباكر) بولاية النيل الأبيض".

وأفاد عبد الله أنه جرى النقاش حول تدريب الكوادر البشرية في جنوب السودان بمركز التدريب النفطي بالخرطوم.

بالمقابل امتدح وكيل وزارة الطاقة الجنوب سوداني محمد لينو التعاون الفني مع السودان، مبيناً أنه صمام الأمان لتنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين البلدين.

وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء اطلع رئيس قطاع التنمية الاقتصادية وزير الاستثمار السوداني مبارك الفاضل، خلال اجتماعه بالقطاع على مشروع الاتفاق الاطاري مع دولة جنوب السودان حول تطوير وترقية العلاقات الاقتصادية بين البلدين في مجالي النفط والتجارة.

وأضاف الفاضل أن وزارة النفط والغاز السودانية ستوفر بموجب مشروع الاتفاق العون والكادر الفني والامداد الكهربائي لاعادة تشغيل حقول النفط التي توقفت عن الانتاج في جنوب السودان الى جانب العمل على رفع طاقة الانتاج في الحقول الأخرى المنتجة حاليا.

وأوضح أن اعادة تشغيل الحقول وزيادة الانتاج سيوفر كميات الخام المطلوب لسد احتياجات دولة جنوب السودان من الوقود ويمكنها من الوفاء بالتزاماتها تجاه تكاليف عبور وتصدير النفط.

واستأثر جنوب السودان لدى انفصاله عن السودان في يوليو 2011 بنحو 75% من انتاج البلاد النفطي، لكن الحرب الأهلية التي اندلعت في الدولة الوليدة أدت إلى تراجع انتاج البترول المصدر الرئيسي للإيرادات.

وأشار إلى أن مشروع الاتفاق الاطاري تضمن إنشاء محفظة مالية لتمويل احتياجات جنوب السودان من المنتجات والحبوب الغذائية والسلع التجارية من السودان.