الخرطوم وجوبا توقعان اتفاقا يمهد لمذكرة تفاهم للتعاون العسكري

الخرطوم 6 أكتوبر 2018- وقع السودان وجنوب السودان السبت بالخرطوم على محضر اجتماعات مباحثات عسكرية التأمت خلال الأيام الماضية توطئة لتطوير الاتفاق لمذكرة تفاهم للتعاون في النواحي العسكرية.

رئيسا الأركان في السودان وجنوب السودان وقعا على محضر مباحثات الأيام الخمسة (سونا)

وقال رئيس هيئة الأركان المشتركة عن الجانب السوداني كمال عبد المعروف في تصريحات أعقبت مراسم التوقيع إن المباحثات الأمنية جرت وسط ظروف ملائمة تتيح الانطلاق بعلاقات التعاون العسكري بين البلدين الى الأمام والتوصل لتفاهمات مشركة تمهد لإحداث اختراق في عدد من القضايا العالقة.

وتوصل الجانبان بعد جولات من المفاوضات في أديس أبابا إلى اتفاق تعاون في عام 2012 يضع أطرا لتطبيع العلاقة بين الدولتين الجارتين، لكن تنفيذ الاتفاق مر بمراحل من التأزم والاتهامات من الجانبين بدعم حركات التمرد في كل منهما.

وخلال بداية هذه المباحثات الأسبوع الماضي اتفق القادة العسكريين في السودان وجنوب السودان على الفراغ من حلحلة الملفات العالقة بين البلدين قبل نهاية هذا العام، وتمهيد الطريق نحو تطبيق اتفاقيات التعاون المشترك.

وأشار عبد المعروف إلى تكامل الأدوار والعمل المشترك والتوافق عبر الآليات المقترحة لإقرار المنطقة العازلة والخط الصفري وفتح المعابر والحدود قبل نهاية العام.

وأضاف " أمن السودان من أمن جنوب السودان وأمن جنوب السودان من أمن السودان "، وقال انه وفقا لهذه الرؤية تتكامل الأدوار لتبادل المصالح بما يخدم الأمن والاستقرار في البلدين.

من جانبه أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة في جنوب السودان قبريال جوك ريك الالتزام الكامل بما تم التوصل إليه وقال إن ذلك يعتبر دفعة قوية في مسار العلاقات الثنائية بين البلدين بشقيها السياسي والعسكري.

ورأى أن المباحثات التي جرت تعد فتحا جديدا في مختلف مجالات التعاون العسكري وسبل تعزيزها وتطويرها والخروج بها إلى أفاق أرحب.

وكان قبريال زار الخرطوم لخمسة أيام أجرى خلالها مباحثات مع نظيره السوداني عبد المعروف كما التقى الرئيس عمر البشير ووزير الدفاع عوض بن عوف.

من جهة أخرى كشف مدير إدارة جنوب السودان بوزارة الخارجية في الخرطوم عوض الكريم الريح عن تسليم حكومة جنوب السودان مقترحاً بتشكيل المجلس الوزاري بين البلدين لتفعيل اتفاقيات التعاون المشترك تمهيداً لدراسته والتوقيع عليه في أقرب وقت.

وقال الدبلوماسي في تصريح نقله المركز السوداني للخدمات الصحفية السبت إن المجال أصبح مهيأ لتطبيق الاتفاقيات بين السودان وجنوب السودان.

وأشار الى التوافق على إنشاء مجلس تنسيقي وزاري مشترك خلال زيارة وزير الخارجية السوداني الى جوبا في أغسطس الماضي ليكون بمثابة لجنة وزارية تحدد آفاق التعاون بين البلدين.

وأوضح بلة أن اجتماعات اللجنة السياسية الأمنية بين البلدين ستنعقد خلال الفترة القادمة بالتركيز على كيفية مشاركة دول الإيقاد في إطار قوة الحماية الإقليمية.

وأبان أن مشاركة السودان في تلك القوة ستأتي عبر ترتيب إقليمي وأممي تشارك فيه الأمم المتحدة ممثلة في مجلس الأمن الدولي بجانب الاتحاد الأفريقي ممثلاً في مجلس الأمن والسلم الأفريقي.