الخرطوم ومدن سودانية تتأثر بإنقطاع التيار الكهربائي

الخرطوم 22 مايو 2018 ـ تأثرت أجزاء من العاصمة السودانية الخرطوم ومدن أخرى في البلاد بانقطاع التيار الكهربائي، الثلاثاء سادس أيام شهر رمضان.

وزير الموارد المائية والري والكهرباء معتز موسي يوقع اسمه على وحدة كهربائية بألمانيا في طريقها للسودان

وأكد المركز القومي للتحكم في الشبكة القومية في بيان خروج الخط الناقل للشبكة من الربط الإثيوبي ومحطة "أم دباكر" الحرارية عند الساعة 12:10 ظهر الثلاثاء.

واكتمل ربط كهربائي بين السودان وإثيوبيا عام 2013، إذ يشتري السودان الكهرباء من إثيوبيا، من خلال خط يصل طوله إلى 321 كيلومتراً بقدرة 300 ميغاواط.

وقال بيان المركز القومي للتحكم إن "المهندسين والفنيين يعملون على معالجة الوضع وعودة الاستقرار للشبكة".

وتحدث حالات الإطفاء العام للشبكة القومية للبلاد من حين لآخر منذ 3 سنوات.

ودائما ما تشكل حالات الإطفاء المفاجئ مادة دسمة لمواقع التواصل الاجتماعي، وتضطر وزارة الموارد المائية والري والكهرباء للمسارعة بإصدار بيانات لقطع الطريق أمام الشائعات.

وكان آخر إطفاء عام بالبلاد في 21 يناير الماضي كما شهد الـ 10 يناير حالة إطفاء كامل للتيار الكهربائي.