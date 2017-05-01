هيئة المواصفات السودانية تحظر استيراد وتصدير 20 سلعة

الخرطوم 1 مايو 2017 ـ أصدرت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس ضوابط جديدة منعت خلالها المستوردين والمصدرين والأفراد من ادخال بعض السلع للبلاد وشملت القائمة 17 سلعة وارد و3 سلع صادر.

وبحسب تعميم من الهيئة أصدرته الإثنين، شملت السلع المحظور استيرادها "الخضر، الفاكهة الطازجة والمجففة، الأسماك المستوردة من مصر".

ووسعت السلطات السودانية، في مارس الماضي من قائمة حظر المنتجات الزراعية المصرية بإضافة السلع الزراعية ومنتجاتها والأسماك المعلبة ومحضرات السلع الزراعية والمصنعة.

وكانت وزارة التجارة السودانية أوقفت في سبتمبر الماضي استيراد الخضر والفاكهة والأسماك من مصر مؤقتاً لحين اكتمال فحوصات معملية، بعد أن حظرت عدة دول استيراد الفاكهة المصرية.

وشملت قائمة حظر الاستيراد التي اصدرتها هيئة المواصفات الأثنين أوراق الصحف المستعملة، الألعاب النارية للأطفال، قطع الغيار المصنعة من المطاط والبلاستيك المستعملة، والأجزاء المقطوعة للمركبات المختلفة، الاطارات المستعملة، المتحركات التي لا توجد بها البيانات الأساسية التي توضح المنشأ واسم الشركة وسنة الصنع ونوع السيارة والموديل ونوع المحرك، الهياكل الخارجية للحواسيب، هيكل الوحدة الأساسية وأغطية الهواتف النقالة".

وشمل الحظر ايضاً "الأجهزة الالكترونية والمعدات الطبية والميكانيكية المستعملة التي بها ملحقات الكترونية أو كهربائية مستعملة ذات تردد (60) هيرز.

وحظر القرار تصدير ثلاث سلع هي "سفتنج" الصمغ العربي، الفحم النباتي، الجلود المجففة بالهواء.