مسؤول أممي يؤيد رفع العقوبات ويمتدح استضافة السودان للاجئين

الخرطوم 16 أغسطس 2017- أعلن المفوض السامي لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة فليبو غراندي مساندة المفوضية السامية للاجئين والامم المتحدة لرفع العقوبات الأميركية عن السودان، مبديا امتنانه لاقتسام السودان موارده المحدودة مع آلاف اللاجئين بأراضيه، داعيا المجتمع الدولي لمساعدته.

المفوض السامي لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي لدى زيارته معسكر النمر في شرق دارفور .. صورة لـ(يوناميد)

وتسلم المفوض الجديد لشؤون اللاجئين مهامه في يناير من العام الماضي، خلفا لانطونيو غوتيريس الذي تم تنصيبه أمينا عاما للأمم المتحدة.والتقي فليبو الذي يزور السودان حالياً بوزير الخارجية السوداني ابراهيم غندور، كما عقد اجتماعا مع الرئيس عمر البشير.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية،قريب الله خضر في تصريح تلقته (سودان تربيون) الأربعاء، فإن فليبو أكد مساندة المفوضية السامية للاجئين والأمم المتحدة لرفع العقوبات عن السودان.

وتمنى المسؤول بحسب المتحدث،ان يكتمل الرفع الكامل للعقوبات خلال شهر أكتوبر القادم باعتبار أن الخطوة من شأنها مساعدة الحكومة والشعب السوداني في تحقيق التحول نحو الاستقرار التام والتنمية المستدامة.

واشاد غراندي بكرم وحسن رعاية الحكومة والشعب السوداني للاجئين الجنوبيين الذين شردتهم الحرب والمجاعة من بلدهم وما تم تقديمه لهم من إيواء وخدمات.

وقال إن هذا ليس بغريب على شعب السودان حيث انه شهد ذلك بنفسه عندما عمل بالبلاد في ثمانينيات القرن الماضي في مساعدة اللاجئين في شرق السودان.

وتقدم المفوض السامي بالشكر للتعاون والدعم الكبير الذي تتلقاه الامم المتحدة وخاصة المفوضية السامية للاجئين من الحكومة السودانية وكافة الأجهزة المختصة.

من جهته اعتبر وزير الخارجية ابراهيم غندور ، زيارة المفوض السامي للسودان "اشارة مهمة لاعتراف المجتمع الدولي بالدور الذي يلعبه السودان في مجال استضافة اللاجئين من عدد من الدول وبصورة خاصة من جنوب السودان".

وأكد أهمية إضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه اللاجئين وتوفير الدعم الكافي وكذلك للمجتمعات المضيفة، التي تتحمل العبء الأكبر في استضافة اللاجئين بالرغم من مواردها المحدودة.

وأشار الى أهمية العمل لإيجاد حل سياسي للصراع الدائر في دولة جنوب السودان باعتباره الحل الأمثل لكل الآثار المدمرة للحرب.

يذكر أن المفوض السامي زار معسكر (النمر) بولاية شرق دارفور ووقف على أوضاع اللاجئين من جنوب السودان.

وقال نائب الرئيس السوداني حسبو محمد عبدالرحمن فى يونيو الماضي إن السودان يستضيف أكثر من ثلاثة ملايين لاجئ من مختلف دول الجوار، قبل أن يؤكد على الالتزام تجاه قضايا اللاجئين والعمل على حلها ومعالجتها ودعمها.

ودعا حسبو الذي كان يخاطب مؤتمر قمة التضامن مع قضايا اللاجئين بالعاصمة الأوغندية كمبالا المجتمع الدولي إلى الإيفاء بالتزاماته تجاه الدول المضيفة للاجئين وتعزيز مبدأ التعاون والتشارك.