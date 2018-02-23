وزيرة السياحة التونسية تشارك في مؤتمر حول الإرهاب بالخرطوم

الخرطوم 23 فبراير 2018 ـ تصل وزيرة السياحة التونسية سلمى اللومي إلى الخرطوم، يوم السبت، للمشاركة في مؤتمر دولي عن الإرهاب الإلكتروني، في الفترة من 24 ـ 28 فبراير الحالي.
- وزيرة السياحة التونسية سلمى اللومي ـ صورة من موقع (أنباء تونس)
وقال سفير السودان بتونس العبيد مروح في تصريح خاص لـ (سودان تربيون) إن الوزيرة التونسية، سيرافقها ممثلون لوزارة الصحة والخطوط الجوية التونسيتين.
وأكد السفير أن سلمى اللومي ستجري مباحثات مشتركة في اليوم الثاني من زيارتها مع وزير السياحة السوداني محمد أبو زيد مصطفى وكل من وزير الصحة بحر إدريس أبو قردة ووزيرة الضمان والرعاية الاجتماعية مشاعر الدولب.
كما ستلبي اللومي دعوة عشاء تقيمها حرم نائب رئيس الجمهورية بحضور عدد من رموز المجتمع النسائي السوداني.
وتأتي زيارة الوزيرة التونسية للسودان بدعوة من نظيرها السوداني للمشاركة في ملتقى النيلين لمحاربة الإرهاب الذي ينظمه الاتحاد العالمي للمواقع الإلكترونية وترعاه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبمشاركة وزارة السياحة.
وينعقد الملتقى ببرج الاتصالات في الخرطوم تحت عنوان "دور المواقع الإلكترونية في مجابهة الإرهاب الإلكتروني وإعمار الأراضي ودعم السياحة".
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