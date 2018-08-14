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الخضر: إعادة ترشيح الرئيس شأن يخص المؤتمر الوطني

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الخرطوم 14 أغسطس 2018- قال رئيس القطاع السياسي في حزب المؤتمر الوطني بالسودان عبد الرحمن الخضر، إن ترشيح الرئيس عمر البشير لدورة رئاسية جديدة في 2020"قضية تخص الحزب"، وأكد المضي في ترتيبات لتعديل الدستور الحالي.

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عبد الرحمن الخضر

ويثور جدل واسع في السودان حول أحقية البشير في الترشح لدورة رئاسية جديدة، باعتبار أن ذلك يتعارض مع دستور البلاد الذي يحظر الترشح للرئاسة أكثر من دورتين.

وأقر مجلس شورى الحزب صاحب الأغلبية الحاكمة الأسبوع الماضي تعديل نظامه الأساسي لرصف الطريق أمام التمكن من إعادة ترشيح الرئيس، لكن هذه الخطوة واجهتها أصوات داخل الحزب بالاستنكار باعتبارها غير دستورية وتستلزم تعديل دستور البلاد قبل تعديل نظام الحزب.

وجاهرت قوى سياسية تشارك في الحكومة الحالية على رأسها حركة (الإصلاح الآن) برفض ترشح الرئيس من جديد ورأت في الخطوة عجزا من الحزب عن تقديم وجه قيادي آخر.

لكن الخضر رد على تلك الانتقادات في تصريح له الثلاثاء بالتأكيد على أن حزبه قادر على "تقديم أفضل ما عنده من قيادات وكوادر تدير دفة البلاد".

واضاف بقوله " قضية ترشيح الرئيس تخص الحزب واعادة ترشيح البشير وجدت قبولا واسعا وتأييدا من عدد كبير من احزاب الحوار".

وأشار الخضر الى ان حزبه يمضي قدما في ترتيبات الحوار مع الاحزاب والقوي السياسية والمجتمعية والقوي المدنية حول تعديل الدستور الحالي ثم الوصول لدستور دائم للبلاد بتوافق كافة القوى السياسية.



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