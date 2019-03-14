الخطوط (القطرية) تعلق رحلاتها الى السودان الشهر المقبل

الخرطوم 14 مارس 2019- أعلنت الخطوط الجوية القطرية تعليق رحلاتها المجدولة من وإلى السودان، اعتبارًا من مطلع ابريل المقبل "لحين إشعار آخر".

وفي أواخر يناير الماضي أعلنت (القطرية) تقليص رحلاتها الى السودان وإيقاف بيع التذاكر من الخرطوم جراء الوضع الاقتصادي المتردي.

وعزت قرار التعليق المؤقت الصادر الخميس لأسباب تجارية، وأوصت الشركة المسافرين الذين حجزوا رحلات على طائراتها، بالتواصل معها من أجل تعويضهم.

وأعلنت الخطوط القطرية قبل أيام تعليق رحلاتها إلى عدد من الدول الإفريقية لأسباب تجارية أيضًا.

ويأتي تعليق الطيران القطري لرحلاته الى السودان بعد أيام من خطوة مماثلة اتخذتها الخطوط الملكية الأردنية.

والأسبوع قبل الماضي أعلنت شركة "طيران الخليج" تخفيض رحلاتها الى الخرطوم الى 5 رحلات أسبوعيًا بدلا عن 7.

ومثلت أزمة النقد الأجنبي التي يمر بها السودان وإلزام سلطة الطيران المدني السوداني لخطوط الطيران المختلفة ببيع تذاكر السفر بالجنيه السوداني، وهو أمر احتجت عليه شركات النقل الجوي بالنظر لتذبذب أسعار الدولار وتدهور العملة المحلية مقابل العملات الصعبة.