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الخطوط الملكية الأردنية تقرر وقف رحلاتها الى السودان

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الخرطوم 2 مارس 2019- أوقفت الخطوط الملكية الأردنية رحلاتها الجوية إلى الخرطوم، اعتبارا من الجمعة مطلع مارس الحالي.

وبرر مساعد مدير عام الملكية الأردنية للإعلام والاتصال باسل كيلاني الخطوة بسبب ضعف الجدوى الاقتصادية من الاستمرار بتشغيل الرحلات الجوية إلى السودان بعد الفشل في تحويل حصيلة مبيعاتها من تذاكر السفر وتراكم فوائض هذه المبيعات دون التوصل إلى حل لهذه المشكلة.

وأوضح الكيلاني ان المحاولات الكثيرة التي بُذلت من جانب الملكية الأردنية على صعيد تحويل حصيلة مبيعاتها من تذاكر السفر مع الجهات المعنية في الخرطوم ومنذ عدة سنوات، لم تصل الى نتيجة.

واشار الى انه الخطوط الأردنية تكبدت خسائر مالية كبيرة، جراء انخفاض سعر صرف الجنيه السوداني مقابل الدولار، علاوة على تبعات القرار الذي اتخذته مؤخراً شركة النيل للبترول المحدودة والذي فرض على شركات الطيران العاملة في السودان ضرورة دفع الفواتير المترتبة عليها لصالح شركات توزيع البترول السودانية بالعملة الصعبة بدلاً عن الجنيه السوداني، ما أضاف عبئاً مالياً جديداً على الملكية الأردنية واضطرها لاتخاذ قرار وقف رحلاتها الجوية بين البلدين.

وكانت رحلات الملكية الأردنية بين عمّـان والخرطـوم بدأت منذ العــام 2002.

وفي أواخر يناير الماضي أعلنت الخطوط القطرية تقليص رحلاتها الى السودان وإيقاف بيع التذاكر من الخرطوم جراء الوضع الاقتصادي المتردي.

وحذت الخطوط الكينية ذات الخطوة بتعليق بيع التذاكر من السودان.

والأسبوع الماضي أعلنت شركة "طيران الخليج" تخفيض رحلاتها الى 5 رحلات أسبوعيًا بدلا عن 7.



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