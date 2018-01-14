الخليفة: موازنة الحكومة الجديدة إعلان حرب على المواطنين

الخرطوم 14 يناير 2018- وجه القيادي في حركة تحرير السودان ابوعبيدة الخليفة انتقادات حادة لموازنة الحكومة السودانية للعام 2018 واعتبرها "اعلان حرب على المواطنين".

أبوعبيدة الخليفة عبدالله

وقال الخليفة وهو مساعد رئيس الحركة للشؤون السياسية في تصريح صحفي الأحد إن الطريق أمام النظام بات مسدودا بفقدانه السيطرة على إدارة الاقتصاد.

مؤكداً أن "القرار الان عند الشعب السوداني في أن يسترد كرامته وحريته وديمقراطيته وسيادته".

ورأى الخليفة أن البلاد في حالة مواجهة بين شعب يريد الحرية والعيش الكريم ودكتاتور مطارد دولياً يود البقاء في السلطة.

وتلاحق المحكمة الجنائية الدولية الرئيس السوداني عمر البشير منذ سنوات بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال سنوات الحرب في دارفور.

وقال الخليفة " سبب كل الأزمات التي يعاني منها المواطن السوداني هو البشير ونظامه وارتفعت كلفة حكمه بصورة خرافية".

ولفت الى أن الحكومة تعيد تدوير أموال السودانيين التي تتحصلها من الضرائب والجمارك للصرف على الحرب في دارفور وجبال النوبة والنيل الازرق.

وقال "نحن عند عهدنا لشعبنا ومواطنينا سنظل نحاصر النظام حتى يذهب غير مأسوف عليه".

ونوه الخليفة في تصريحه الى حاجة المعارضة المسلحة والقوى المدنية للتنظيم لتتمكن من تغيير واسقاط النظام الحاكم.

وتابع" النظام من الناحية العملية ساقط لكن اي يوم إضافي هو مزيد من المعاناة للمواطن السوداني عليه يتعاظم دورنا في التنظيم من أجل إسقاطه فورا".