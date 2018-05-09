 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الأربعاء 9 أيار (مايو) 2018

الداخلية السودانية تعلن وفاة وفقدان معدنين بسبب العطش

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 9 مايو 2018 - أقرت وزارة الداخلية السودانية بوجود نقص حاد في المياه بمناطق التعدين الأهلي بولاية البحر الأحمر، وكشفت عن فقدان معدنين ـ لم تحصهم- بحثاً عن الماء، كما أكدت وفاة أحدهم بالعطش.

JPEG - 24.7 كيلوبايت
التنقيب عن الذهب بات حرفة لكثير من السودانيين

ومطلع مارس الماضي قالت وزارة المعادن السودانية إنها سارعت إلى إنقاذ مئات المعدنين التقليدين في الصحراء شمالي البلاد، من خطر العطش بعد شح المياه جراء أزمة الوقود التي يعاني منها السودان حاليا.

وفي العادة تعمل ناقلات على امداد مناطق التعدين بالمياه لوقوعها في مناطق نائية خالية من الخدمات، لكن ازمة الوقود التي ضربت أجزاء واسعة من السودان خلال الأسابيع الأخيرة منعت الناقلات من الوصول الى تلك المناطق.

وأرسل معدنون نداءات استغاثة عبر مواقع التواصل الاجتماعي قائلين إن نحو 500 منهم بمنجم الوادي الأخضر في ولاية البحر الأحمر يتهددهم شبح الموت عطشا بسبب قرب نفاد مخزون المياه.

وقال وزير الداخلية حامد منان الأربعاء لدي رده على سؤال بالبرلمان حول أوضاع المتواجدين بمناطق التعدين الاهلي في الصحراء إن " قوات الشرطة المرتكزة في أسواق مناطق التعدين والشركات تلقت 13 بلاغاً بالعطش بجانب فقدان اخرين بحثاً عن المياه، فيما توفى أحد المعدنين عطشا بمنطقة نواري بولاية البحر الأحمر بعد تعطل عربة كانت تنقله برفقة اربعة آخرين ضلوا الطريق".

وأفاد منان أن "وزارته تتابع وتتعامل جميع البلاغات الواردة والاخرى التي وردت في مواقع التواصل الاجتماعي".

وتداول ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي الأيام الماضية أخباراً عن تعرض المعدنيين في المناطق الصحراوية بولاية البحر الأحمر على الحدود مع ولاية نهر النيل للعطش بسبب أزمة الوقود التي تضرب البلاد.

وقال منان إن سعر برميل المياه بولاية شمال كردفان ارتفع من (700) إلى ألف جنيه، مشيراً إلى أن وزراته تعمل في إجراءات مع شركات لتوفير المياه للمعدنين بجانب عدم تعرض حياتهم للخطر.

وأعلن منان تكوين غرفة للمتابعة والتحري بخصوص الموضوع، وحمل أزمة الوقود مسؤولية عطش المعدنين.

وقال:" أزمة الوقود اثرت بصورة مباشرة على حركة نقل المياه بواسطة التناكر لمناطق التعدين".



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

الصمود أمام النزاعات أمر أساسي في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا 2018-05-08 22:41:34 بقلم جوزيه غرازيانو دا سيلفا تستحق كثير من دول منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا الثناء على جهودها الكبيرة في مجال تحقيق الأمن الغذائي. فنتيجة لهذه الجهود المتواصلة، حققت 14 دولة عربية الهدف الأول من الأهداف الإنمائية (...)

الماركسية.. قراءة جديدة 2018-05-07 14:16:48 الإمام الصادق المهدي ألمانيا الآن يحكمها حزب يُدعى الديمقراطي المسيحي، وهي دولة رأسمالية باقتصاد هو الأنجح في الغرب، حتى أن الميزان التجاري بينه وبين الولايات المتحدة يميل لصالحه. وتقود ألمانيا سيدة: انجلا ميركل، دون (...)

الصحافة وحريتها .. والعبث 2018-05-07 14:15:04 كتبت : سلمى التجاني إن أردنا الحديث عن حرية الصحافة، في يومها العالمي، الذي كان في الثالث من هذا الشهر، ولا يكون حدثينا ضربٌ من العبث، فعلينا التفريق في هذه المناسبة بين سودانَيْن اثنين، سودان النظام وسوداننا. وبين هذين (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

منظومة قوانين النظام العام.. ادوات للقمع والهيمنة الشمولية 2017-12-28 17:49:16 المجموعة السودانية للديمقراطية أولا منظومة قوانين النظام العام: ادوات للقمع والهيمنة الشمولية قوانين النظام العام، هي منظومة مواد قانونية يتضمنها القانون الجنائي السوداني بالإضافة الي ما يعرف بقانون سلامة المجتمع والذي صدر (...)

ورقة د. غازي صلاح الدين العتباني في ورشة عمل الانتخابات ومستقبل الممارسة السياسية بعنوان "آفاق الممارسة السياسية في السودان" 2017-12-08 14:32:35 بسم الله الرحمن الرحيم آفاق الممارسة السياسية في السودان "تحديات الإصلاح السياسي في السودان بتصويب نحو إصلاح الحركة السياسية الحزبية" بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده على نعمه التي لا تعد، ونسأله أن يجمعنا على الهدى ويدلنا (...)

*قوى الإجماع الوطني* 2017-02-25 15:18:35 *بيان مهم* *قوى الإجماع الوطني* ظلت قوي الإجماع الوطني تراقب المخطط الدولي الذي تقوده الوﻻيات المتحدة الأمريكية عبر الإتحاد الأفريقي وآليتة المسماة رفيعة المستوي ، التي يترأسها أمبيكي ، والتي تعمل من أجل فرض التسوية (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2018 SudanTribune - All rights reserved.