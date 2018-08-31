الدرديري: السودان سيشرف على بناء جيش دولة الجنوب

الخرطوم 31 أغسطس 2018 ـ قال وزير الخارجية السوداني الدرديري محمد أحمد إن بلاده ستشرف بشكل خاص على دمج القوات المختلفة للأطراف في جنوب السودان وتدريبها تدريبا موحدا.

وزير الخارجية الدرديري محمد أحمد في مؤتمر صحفي السبت 4 أغسطس 2018 (سونا)

وأكد الدرديري للمركز السوداني للخدمات الصحفية المقرب من الحكومة، إن "هذه العملية للتأكد من أن القوات ليس لها أي ولاء أخر إلا لدولة جنوب السودان".

واعتبر وزير الخارجية أن العملية احدى ضمانات اتفاق السلام الموقع في الخرطوم مؤخرا.

وينتظر أن ينخرط الضامنون من السودان وأوغندا في عقد ورشة بالخرطوم لتطوير الآليات المتفق عليها خاصة تجميع القوات والفصل بينهما ـ القوات الحكومية والمعارضة المسلحة ـ، والتدريب الموحد.

وقال وزير الخارجية إن التوقيع على اتفاق السلام سيؤدي الى تحقيق السلام والاستقرار بدولة جنوب السودان، موضحاً أن "الاتفاق هدية الشعب السوداني لشعب دولة جنوب السودان".

وأشار الى أن الاتفاقية ستعزز الثقة والصلة بين البلدين على وجه الخصوص، وزاد "الشعب السوداني يشعر بهموم وأحزان أشقائه بدولة جنوب السودان وهو ما مثّل دافعا للسودان لتولي ملف الوساطة".

ومنذ أواخر يونيو الفائت تستضيف الخرطوم مفاوضات بين فرقاء جنوب السودان ونجحت الوساطة السودانية في توقيع هذه الأطراف على اتفاق إطاري، ومن ثم توقيعها على اتفاقي الترتيبات الأمنية وقسمة السلطة.

وأخيرا وقعت الأطراف الجنوبية على اتفاق السلام النهائي بالأحرف الأولى.