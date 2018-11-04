الدرديري إلى واشنطن للحوار حول رفع اسم السودان من القائمة السوداء

الخرطوم 4 نوفمبر 2018 ـ يتوجه وزير الخارجية السودانية الدرديري محمد أحمد الاثنين الى الولايات المتحدة لبدء المرحلة الثانية من الحوار مع الادارة الأميركية والرامية لمحو اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

مباحثات في الخرطوم ترأسها نائب وزير الخارجية الأميركي جون سوليفان ووزير الخارجية السوداني خلال نوفمبر 2017 (أ ف ب)

ونقل المركز السوداني للخدمات الصحفية المقرب من الأجهزة الحكومية، الأحد عن مصدر مطلع بالخارجية أن جولة المحادثات بين الجانبين السوداني والأميركي ستنعقد يوم الثلاثاء.

ويجئ الإعلان عن هذه الزيارة بعد يوم واحد من انتقادات حادة وجهتها وزارة الخارجية الى إدارة الرئيس دونالد ترمب إثر توقيع الأخير أمرا تنفيذيا باستمرار حالة الطوارئ الوطنية ضد السودان بسبب سياسات الحكومة في الخرطوم.

ونددت الخارجية في بيان يوم السبت بالخطوة ووصفتها بالتناقض خاصة وأن واشنطن اعترفت في أكثر من مناسبة بتعاون السودان ما استدعى رفع العقوبات المفروضة عليه خلال أكتوبر من العام الماضي.

وطبقا للمصدر الذي تحدث للمركز الصحفي فإن المباحثات المرتقبة في واشنطن ستركز على إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب مشيرة إلى "الجهود الكبيرة التي قام بها السودان لمكافحة الإرهاب وإحلال السلام في دول الإقليم".

وأجاز مجلس الوزراء السوداني في اجتماعه، الأحد، مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية السودانية ومكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، حول مكافحة الإرهاب والجريمة وتطوير التعاون الشرطي.

ويقول مسؤولون في وزارة الخارجية الأميركية إن المرحلة الثانية من الحوار مع الخرطوم ستتضمن نقاشات حول أوضاع حقوق الانسان بالسودان وكفالة الحريات الدينية.

وكان الدرديري التقى خلال سبتمبر الماضي نائب وزير الخارجية الأميركي جون سوليفان بنيويورك على هامش أعمال الدورة (73) للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وخرج الاجتماع حسبما أعلن وقتها بتفاهم كامل حول انطلاق المرحلة الثانية من الحوار بين البلدين وقدم نائب الوزير الأميركي الدعوة لوزير الخارجية لزيارة واشنطن في أقرب فرصة.