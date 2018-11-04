 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الأحد 4 تشرين الثاني (نوفمبر) 2018

الدرديري إلى واشنطن للحوار حول رفع اسم السودان من القائمة السوداء

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 4 نوفمبر 2018 ـ يتوجه وزير الخارجية السودانية الدرديري محمد أحمد الاثنين الى الولايات المتحدة لبدء المرحلة الثانية من الحوار مع الادارة الأميركية والرامية لمحو اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

JPEG - 34.7 كيلوبايت
مباحثات في الخرطوم ترأسها نائب وزير الخارجية الأميركي جون سوليفان ووزير الخارجية السوداني خلال نوفمبر 2017 (أ ف ب)

ونقل المركز السوداني للخدمات الصحفية المقرب من الأجهزة الحكومية، الأحد عن مصدر مطلع بالخارجية أن جولة المحادثات بين الجانبين السوداني والأميركي ستنعقد يوم الثلاثاء.

ويجئ الإعلان عن هذه الزيارة بعد يوم واحد من انتقادات حادة وجهتها وزارة الخارجية الى إدارة الرئيس دونالد ترمب إثر توقيع الأخير أمرا تنفيذيا باستمرار حالة الطوارئ الوطنية ضد السودان بسبب سياسات الحكومة في الخرطوم.

ونددت الخارجية في بيان يوم السبت بالخطوة ووصفتها بالتناقض خاصة وأن واشنطن اعترفت في أكثر من مناسبة بتعاون السودان ما استدعى رفع العقوبات المفروضة عليه خلال أكتوبر من العام الماضي.

وطبقا للمصدر الذي تحدث للمركز الصحفي فإن المباحثات المرتقبة في واشنطن ستركز على إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب مشيرة إلى "الجهود الكبيرة التي قام بها السودان لمكافحة الإرهاب وإحلال السلام في دول الإقليم".

وأجاز مجلس الوزراء السوداني في اجتماعه، الأحد، مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية السودانية ومكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، حول مكافحة الإرهاب والجريمة وتطوير التعاون الشرطي.

ويقول مسؤولون في وزارة الخارجية الأميركية إن المرحلة الثانية من الحوار مع الخرطوم ستتضمن نقاشات حول أوضاع حقوق الانسان بالسودان وكفالة الحريات الدينية.

وكان الدرديري التقى خلال سبتمبر الماضي نائب وزير الخارجية الأميركي جون سوليفان بنيويورك على هامش أعمال الدورة (73) للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وخرج الاجتماع حسبما أعلن وقتها بتفاهم كامل حول انطلاق المرحلة الثانية من الحوار بين البلدين وقدم نائب الوزير الأميركي الدعوة لوزير الخارجية لزيارة واشنطن في أقرب فرصة.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

يا أهل المعارضة 2018-11-04 20:35:48 بقلم : محمد عتيق كل قوي ‏المعارضة في الساحة تهدف الى إسقاط النظام واقامة البديل الوطني الديمقراطي عبر استنهاض الحركة الجماهيرية في إتجاه الانتفاضة الشعبية الشاملة كوسيلة لتحقيق ذلك الهدف .. ‏بعض تلك الأحزاب ، وبالتنسيق (...)

إلى قيادات الحركة الشعبية: ألم تحن ساعة الوحدة؟ 2018-11-01 15:54:36 الواثق كمير ‏kameir@yahoo.com انشققت الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان في 28 أغسطس 1991، في أعقاب إعلان رياك مشار ولام أكول انقلابهما "النظري" ضد رئيس الحركة الشعبية، تحت شعار "لماذا يتوجب على قرنق أن يذهب؟"، (...)

المهدي لن يعودَ للخرطوم معصوب العينين 2018-11-01 15:52:28 بقلم: الجميل الفاضل تسعةُ أشهرٍ تكفي لأن تضعَ كلُ ذاتِ حَملٍ حملها، لو أنّه وقعّ ليلة خروجِ "المهدي" الأخير الي منفاه إنها ثلاثمائة يومٍ، يَكّتُبَ الآن فصلها الخِتامي.. هذا الزعيمُ التاريخيُ الكبير – آخر العنقودِ الجميل (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2018 SudanTribune - All rights reserved.