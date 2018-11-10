الدرديري يؤكد اهتمام السودان الفائق بأوضاع ليبيا وأفريقيا الوسطى

الخرطوم 10 نوفمبر 2018- قال وزير الخارجية السوداني، الدرديري محمد أحمد، على الاهتمام الفائق الذي توليه بلاده للأوضاع في كل من ليبيا وأفريقيا الوسطى حيث تعاني الدولتين الواقعتين على حدود السودان الغربية من اضطرابات أمنية متطاولة.

الوزير السواني أبلغ بوغدانوف بمساعي السودان لتحقيق الأمن في دول الجوار

وكشف خلال اجتماعه بناب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف اعتزامه المشاركة في مؤتمر رفيع المستوى يلتئم في إيطاليا خلال يومين لبحث الأوضاع في ليبيا.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية في الخرطوم بابكر الصديق في تصريح صحفي أن الوزير أبلغ الدبلوماسي الروسي بالجهود التي يطلع بها السودان لتحقيق الأمن في الإقليم لافتا الى نجاحه في الوساطة التي أفضت الى توقيع اتفاق سلام في جنوب السودان ومتابعته تنفيذ الاتفاق باعتباره الضامن الرئيسي، علاوة على توسط الخرطوم لتقريب الشقة بين أطراف النزاع في أفريقيا الوسطى في إطار مبادرة الاتحاد الافريقي.

واستضافت الخرطوم أواخر أغسطس الماضي جولة أولى من المفاوضات بين الفرقاء في أفريقيا الوسطى كانت فيها روسيا الوسيط الرئيسي، حيث ينتظر أن تستأنف الجولة الثانية منتصف هذا الشهر بحضور رؤساء أفارقة وممثلين للاتحاد الافريقي.