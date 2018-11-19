الدرديري يستبق جولته الأوربية الثلاثاء بمشاورات مع سفراء غربيين بالخرطوم

الخرطوم 19 نوفمبر 2018- يبدأ وزير الخارجية السوداني الدرديري محمد أحمد الثلاثاء مباحثات في العاصمة الفرنسية باريس قبل أن ينتقل الى ثلاث عواصم أخرى في إطار جولة أوربية استبقها الاثنين بعقد مشاورات في الخرطوم مع دبلوماسيين غربيين.

الدرديري محمد أحمد

وأفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية بابكر الصديق في تصريح صحفي إن الوزير سيبدأ جولته بباريس وينهيها بلندن في السابع والعشرين من الشهر الجاري، كما يزور بروكسل وبرلين.

ويبحث الدرديري مع وزراء خارجية الدول التي تشملها الجولة سبل دفع العلاقات الثنائية مع السودان في مختلف المجالات وكذلك القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف الصديق " من المنتظر ان يطلع السيد الوزير نظرائه على التطورات الداخلية المختلفة في السودان ومساهماته في تحقيق الاستقرار والسلام في جواره الإقليمي".

وسيتم التطرق لمسار تنفيذ اتفاقية السلام في جنوب السودان وجهود السودان في دفع عملية المصالحة في افريقيا الوسطى في إطار مبادرة الاتحاد الأفريقي وجهوده المشتركة مع دول جوار ليبيا".

كما ينتظر ان يجري الوزير السوداني مباحثات مع مفوضة الاتحاد الأوروبي لشئون السياسة الخارجية والأمن فيديريكا موغريني لبحث التطورات المهمة في علاقة السودان بالاتحاد الأوروبي ومناقشة أوجه التعاون المشترك خاصةً في قضايا السلام والتطورات الإقليمية وكذلك برامج العون التنموي.

وقبيل هذه المحادثات التقى الدرديري بالخرطوم الاثنين وفدا من الاتحاد الأوروبي بقيادة المدير العام لإدارة إفريقيا كوين فيرفاك ومدير إدارة القرن الإفريقي وسفير الاتحاد الأوروبي بالخرطوم، في إطار الإعداد لزيارة الوزير إلى مقر الاتحاد الأوروبي ببروكسل في 23 نوفمبر 2018.

وبحث الاجتماع سبل تعزيز العلاقات الثنائية في صعيديها السياسي والاقتصادي والتنموي إلى جانب الدور الذي يلعبه السودان في محوره الإقليمي والهادف لإحلال الأمن والاستقرار في دولة جنوب السودان إلى جانب مبادرة السودان لسلام جمهورية إفريقيا الوسطى

وفي اجتماع منفصل التقى الدرديري السفير الألماني لدى الخرطوم أورليش كولوكينر، وتناولا زيارة الوزير إلى برلين يوم 22 نوفمبر 2018 والتي ستتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين إلى جانب القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وآفاق التعاون والتنسيق الثنائي في المنظمات الدولية والإقليمية.

وتسلم وزير الخارجية من السفير الألماني دعوة لحضور منتدى ميونيخ للأمن الدولي والذي سيُعقد في فبراير 2019.

كذلك تطرق اللقاء إلى مجهودات ألمانيا في دعم عملية السلام في السودان ومآلات المفاوضات غير الرسمية بين الحكومة السودانية والحركات الدارفورية المسلحة، كما بحث الطرفان استئناف جهود الوساطة التي يقودها ثابو إمبيكي رئيس الآلية الإفريقية رفيعة المستوى.