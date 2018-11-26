الدرديري ينهي جولته الأوروبية ويرجئ زيارة بريطانيا لوقت لاحق

الخرطوم 26 نوفمبر 2018- قال المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية بابكر الصديق، إن وزير الخارجية الدرديري محمد أحمد انهى جولته الأوربية فجر الإثنين بعد أن شملت ثلاث دول وأرجأ زيارته الى بريطانيا الى وقت لاحق.

المتحدث باسم الخارجية السودانية السفير بابكر الصديق

وأجرى الوزير السوداني محادثات في كل من باريس وبرلين وبروكسل حول كيفية ترقية العلاقات مع هذه الدول كما اطلع رصفائه على التطورات الداخلية والإقليمية ودور السودان في بسط الاستقرار بدول الجوار خاصة ليبيا وافريقيا الوسطى.

وكان مقررا أن تشمل هذه الجولة العاصمة البريطانية لندن على أن يخاطب الوزير ندوة حول أولويات سياسة السودان الخارجية بمعهد تشاتام هاوس لكن الأخير أعلن بنحو مفاجئ الغاء الندوة.

وقال المتحدث باسم الخارجية بابكر الصديق لـ (سودان تربيون) الاثنين إن زيارة لندن لم تلغى لكن تقرر إعادة برمجتها الى وقت لاحق.

وعزا الصديق التأخير لانشغال المسؤولين في بريطانيا ووزير خارجيتها على وجه التحديد بمفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي، على أن يتم تحديد موعد لها لاحقا.

من جهة أخرى قال وكيل وزارة الخارجية السودانية ياسر خضر أن زيارة الوزير لبعض الدول الأوروبية وضعت العلاقة مع أوروبا في "مسار مختلف".

وأشار الى إن الزيارة تعتبر مؤشراً جيداً لعلاقات السودان إقليمياً ودولياً، كما انها تزامنت مع الحوار بين الخرطوم وواشنطن، بجانب أنها عكست جهود السودان في تحقيق الأمن في الإقليم خاصة سلام جنوب السودان وأفريقيا الوسطى.

وكشف خضر عن مشاركة عدد من الدول الأوروبية في مؤتمر دول الجوار الليبي المقرر انعقاده بالخرطوم الخميس المقبل.