(الدستورية) تأمر بالإفراج عن نافع والنائب العام يؤكد مواجهته بأمر قبض

الخرطوم 28 نوفمبر 2019- قال النائب العام في السودان، الخميس إنه جرى تقييد عدد من القضايا الجنائية، في مواجهة المساعد السابق للرئيس المعزول، نافع علي نافع، وعدد من رموز النظام السابق.

نافع على نافع مساعد رئيس الجمهورية السابق

وجاءت تصريحات النائب العام تاج السر الحبر في أعقاب توجيهات أصدرتها المحكمة الدستورية بإخلاء سبيل كل من نافع علي نافع والحاج عطا المنان ما لم يكونا مطلوبين في قضايا أخرى.

وأفاد الحبر في تعميم صحفي اطلعت عليه "سودان تربيون" إنه إن أوامر القبض صدرت بحق نافع وإنها قيد التحقيق والتحري.

وقال " النيابة طلبت تسليم نافع علي نافع، والإجراء يشمل كل رموز النظام السابق".

ويواجه كل من الرئيس السابق عمر البشير ونائبه علي عثمان ومساعده نافع وقيادات أخرى بلاغات بالتورط في تدبير انقلاب 1989 الذي أطاح بحكومة الصادق المهدي واستولي على الحكم تحت واجهة انقلاب عسكري.

وتخضع النيابة عددا من قادة التيار الإسلامي بينهم على الحاج الأمين العام للمؤتمر الشعبي للتحقيق بموجب هذا البلاغ بينما تلاحق آخرين على رأسهم إبراهيم السنوسي وغازي صلاح الدين.

وحققت النيابة يوم الثلاثاء مع القيادي الإسلامي محمد محي الدين الجميعابي والمفكر الإسلامي حسن مكي قبل أن تخلي سبيلهما.