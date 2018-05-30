الدستور وانتخابات 2020 على طاولة لقاء بين (الوطني) و(الشعبي)

الخرطوم 30 مايو 2018 ـ كشف حزبا المؤتمر الوطني والمؤتمر الشعبي، الأربعاء، عن لقاء يجمعهما "قريبا" لمناقشة قضايا وطنية تتعلق بصناعة الدستور الدائم وانتخابات 2020 وقانون الأحزاب السياسية.

الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي الأمين عبد الرازق

ودخل المؤتمر الشعبي منذ مايو 2017 شريكا للمؤتمر الوطني في حكومة الوفاق بعد مشاركته في عملية الحوار الوطني.

وقال الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي، الأمين عبد الرازق، أن لقاءً سيجمع حزبه بالمؤتمر الوطني قريباً لمناقشة القضايا الوطنية وعلى رأسها صناعة دستور دائم للبلاد بالإضافة للانتخابات القادمة وقانون الأحزاب السياسية.

وأضاف عبد الرازق للمركز السوداني للخدمات الصحفية أن "الحوار مع المؤتمر الوطني سيكون عميقا حول قضايا الدستور وإيقاف الحرب وإحلال السلام باعتبار أنه أولوية قصوى لمعالجة المشكلة الاقتصادية".

وأكد القيادي في حزب المؤتمر الشعبي أن تحقيق السلام يمهد لتوافق وطني عريض يستوعب جميع مكونات المجتمع السوداني.

من جهته قال نائب رئيس القطاع السياسي بالمؤتمر الوطني محمد مصطفى إن درجة التوافق مع القوى السياسية عالية بعد أن أصبحت مرتكزاً أساسياً لمعالجة قضايا البلاد.

وأبان أن "الأرضية المشتركة متوفرة مع المؤتمر الشعبي وتتسع يوماً بعد الآخر"، قائلا إن لقاء حزبه بالمؤتمر الشعبي يهدف لمعالجة مشكلات البلاد.