(الدعم السريع) تلقي القبض على خاطف المتطوعة السويسرية

الخرطوم 20 نوفمبر 2017- أعلن قائد قوات (الدعم السريع) محمد حمدان دقلو "حميدتي" الإثنين القبض على خاطف الرهينة السويسرية مارغريت شنكل التي تم تحريرها الأسبوع الماضي.

قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان (حميدتي).. صورة من (سونا)

وقال قائد الدعم السريع في تصريح لوكالة السودان للأنباء، الإثنين إن قوات الدعم السريع تحاصر الآن منطقة "سرف عمرة" وإنها تقوم بواجبها في حسم المتفلتين وتنظيف كل مناطق دارفور.

وأوضح"حميدتي" إن القوات وخلال تمشيطها وتنظيف شمال دارفور من المتفلتين دهمت منزل خاطف الرهينة السويسرية وتمكنت من القبض عليه وترحيله إلى الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور.

وحررت السلطات السودانية، الاربعاء المتطوعة السويسرية مارغريت شنكل، بعد 40 يوم من الاختطاف في منطقة جبلية بضواحي محلية كتم بشمال دارفور.

وأشار حمدان إلى أن" الوضع يسير كما هو مخطط له في عمليات جمع السلاح والقضاء على المتفلتين بدارفور".

وأوضح حميدتي أن قواته وضعت يدها خلال الحملة على أكثر من 500 دراجة بخارية و50 متفلتاً في عدد من المناطق بمحلية كتم وبعض المناطق بشمال دارفور.