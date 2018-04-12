(الدعم السريع) تطلب اعترافا دوليا بدورها في محاربة الارهاب

الخرطوم 12 أبريل 2018- طالب قائد قوات (الدعم السريع) الفريق محمد حمدان دلقو (حميدتي) المجتمع الدولي والاتحاد الاوروبي بالاعتراف بمجهودات قواته في محاربة جرائم الارهاب والاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، قائلاً "وإلا سيكون لنا رأي آخر".

قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان (حميدتي).. صورة من (سونا)

ودعا لدى مخاطبته الخميس تخريج مجموعة من منسوبي الدعم السريع بالكلية الحربية شمال الخرطوم، المجتمع الدولي لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بعد تحقيقه خطوات متقدمة في مكافحته والحد من الجرائم العابرة والهجرة غير الشرعية.

وأضاف "على الاتحاد الاوروبي أن يعترف بمجهودات الدعم السريع في مكافحة الهجرة غير الشرعية وجرائم الاتجار بالبشر وإلا سوف يكون لنا رأي آخر".

وأشار إلى انتشار 23 ألف جندي من الدعم السريع على امتداد حدود السودان الجغرافية.

وأشار الى إن تخريج الدفعة يأتي دعما لمكافحة الجرائم العابرة للحدود بكافة اشكالها والهجرة غير الشرعية، وأكد جاهزيتهم لحسم كل ما يهدد العقيدة والوطن على امتداد حدوده.

وفي سياق آخر أكد حميدتي استمرار مشاركة قوات (الدعم السريع) في التحالف العربي لاستعادة الشرعية باليمن والدفاع والزود عن كل ما يمس الحرمين الشريفين ودول الخليج.

وأردف "سنقف سدا منيعا في مواجهة كل من يحاول تهديد امن واستقرار الدول العربية.

وأكد حمبدتي مباركتهم لمساعي الرئيس البشير للإصلاح الشامل، ورفض اي عمل تخريبي من أجل الوصول للسلطة الا عبر صناديق الاقتراع.

وجدد الدعوة لحاملي السلاح لإيقاف الحرب والجنوح للسلام.