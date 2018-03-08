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(الدعم السريع) تعتقل قائد مليشيا مسلحة في دارفور

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الخرطوم 8 مارس 2018- قالت قوات (الدعم السريع) المنتشرة على نطاق واسع في دارفور، إنها تمكنت الخميس من القبض على قائد مليشيا متمردة يدعى، سليمان مرجان، برفقة أحد معاونيه بعد مطاردات شاقة حينما كان في طريقة إلى ليبيا.

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الآلاف من (الدعم السريع) في الفاشر لحفظ الأمن (سودان تربيون)

وأفاد المتحدث باسم الدعم السريع، العقيد عبد الرحمن الجعلي، إن "مرجان" ومعاونه كانا يستغلان عربة بها أربعة رشاشات وسلاح شخصي، وتم القبض عليهما بالقرب من جبل عيسى بمحلية المالحة بولاية شمال دارفور".

وأضاف "هو من كبار القيادات المتمردة في دارفور، ويعمل في تجنيد الشباب والأطفال لحركة العدل والمساواة في ليبيا".

وأوضح الجعلي طبقاً لوكالة السودان للأنباء، أنه بعد توفر معلومات لقوات الدعم السريع عن مرجان وهو يعمل على الترتيبات والتجهيزات للخروج لليبيا "تمت مداهمته بعد مطاردات شاقة بعد أن قطع أكثر من خمسين كيلو متراً، تم القبض عليه ومن معه".



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