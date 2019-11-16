(الدعم السريع) تعلن ملاحقة منتحلي صفتها ومستخدمي شعارها قانونيا

الخرطوم 16 نوفمبر 2019 – أعلنت قوات "الدعم السريع"، ملاحقتها قانونيا، كل من ينتحل صفتها أو يستخدم شعارها، لتنفيذ أعمال يقصد بها تهديد الأمن القومي، أو تشويه صورة القوات، وحذرت من التورط في مثل هذه الأعمال.

طابور سير طويل لقوات الدعم السريع في الخرطوم ـ صورة من "smc"

وأشار المتحدث الرسمي باسمها العميد ركن، جمال جمعة، في بيان تلقته "سودان تربيون"، إلى وجود حملات موجهة ضد القوات وقيادتها، وأن هناك تنويعا في أساليب الاستهداف من خلال تحويل حاجة المواطنين إلى مواد، تحرك بها الحرب الإعلامية ضد قوات الدعم السريع.

وأضاف، "تداول ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي صورا لأكياس تعبئة السكر والعدس تحمل اسم وشعار قوات الدعم السريع مكتوب عليها "توزع مجانا".

وتابع، "ليس لقوات الدعم السريع أي صلة بهذه الصور ولا يوجد أي مشروع من مشاريعها الاجتماعية له علاقة بموضوع الصور المنتشرة".

وأوضح أن "مثل هذه التصرفات تأتي في إطار الحملات الموجهة ضد القوات وقيادتها، وهذه المرة تنوعت الأساليب واختلفت الطرق بحيث أنها وضعت السم في الدسم، وحولت حاجة المواطنين إلى مواد تحرك بها الحرب الإعلامية ضد قوات الدعم السريع".

وظلت هذه القوات التي طالما أثارت جدلا واسعا بشأن تفويضها وتدخلاتها، منتشرة في مواقع استراتيجية بالخرطوم منذ عزل الرئيس السابق عمر البشير في 11 أبريل الماضي.

وتملك قوات الدعم السريع ثكنات عسكرية في أطراف مدن العاصمة القومية الثلاث، وهي معسكر "طيبة الحسناب" جنوب الخرطوم، و"الجيلي" شمال بحري، ومعسكر آخر جنوب أم درمان.