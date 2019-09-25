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(الدعم السريع) توقف 13 من مهربي البشر على الحدود الليبية

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الخرطوم 25 سبتمبر 2019 – أعلنت قوات الدعم السريع في السودان، الأربعاء، القبض على 13 فردا من عصابات التهريب والاتجار بالبشر، وتوقيف 120 مهاجرا غير نظامي على الحدود مع ليبيا.

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وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي تلقته "سودان تربيون"، إن "قوات الدعم السريع، قامت على الحدود السودانية الليبية بعملية نوعية، تمكنت خلالها من القبض على 18 مركبة دفع رباعي تقوم بتهريب الضحايا إلى ليبيا".

وأشار إلى "إيقاف 120 مهاجرا غير نظامي، على الحدود مع ليبيا، بينهم 54 سودانيا و36 إثيوبيا و6 تشادين و24 ليبيا".

كما أعلن القبض على 13 مهربا بينهم 5 ليبيين و8 سودانيين، ينشطون في التهريب والاتجار بالبشر.

وأفاد البيان أن قوات الدعم السريع تمكنت من فك أسر 9 سودانيين، كانوا رهائن عند تجار أجانب، بغرض المطالبة بفدية مقابل إطلاق سراحهم".

ويكافح السودان ظاهرة الاتجار بالبشر، التي تضاعفت معدلاتها في السنوات الأخيرة، على حدوده الشرقية مع إثيوبيا وإريتريا، وكذلك حدوده الشمالية الغربية مع ليبيا.

ويحتجز مهربو البشر أحيانا المهاجرين غير النظاميين بالسودان طلبا لفدية مالية، فتتحول الجريمة من تهريب بشر إلى اتجار بهم.

ويعتبر السودان معبرا ومصدرا للمهاجرين أغلبهم من دول القرن الإفريقي، حيث يتم نقلهم إلى السواحل الأوروبية.

وللحد من الظاهرة صادق البرلمان السوداني مطلع 2014 على قانون لمكافحة الإتجار بالبشر، تراوحت عقوباته ما بين الإعدام والسجن من خمسة إلى عشرين عاما.



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