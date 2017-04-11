 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الثلاثاء 11 نيسان (أبريل) 2017

(الدعم السريع): توقيف تجار بشر بارزين بعد مواجهات بشمال السودان

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 11 أبريل 2017 ـ أعلنت قوات الدعم السريع التابعة للجيش السوداني، الثلاثاء، توقيف تجار بشر بارزين من عدة جنسيات بعد معركة خاضتها قرب الحدود مع مصر وليبيا مع متورطين في الهجرة غير الشرعية.

JPEG - 49.8 كيلوبايت
أجانب أوقفتهم قوات (الدعم السريع) قبل تهريبهم عبر الصحراء شمال السودان ووصلوا في 30 يوليو 2016 إلى الفاشرـ صورة خاصة بـ(سودان تربيون)

وتشير "سودان تربيون" إلى أن قوات الدعم السريع انتشرت العامين الماضيين بشمال السودان في منطقة الصحراء الغربية مع حدود مصر وليبيا وأعلنت احباط عدة محاولات للهجرة غير الشرعية.

وقال قائد قوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو "حميدتي" إن قواته تمكنت من القبض على خمسة من القيادات البارزة في مجال الإتجار بالبشر، واستولت على ست سيارات دفع رباعي محملة بأسلحة مختلفة بمنطقة المثلث على حدود السودان مع ليبيا ومصر وتشاد.

وأبلغ حميدتي وكالة السودان للأنباء، يوم الثلاثاء، أنه تم توقيف عصابات الإتجار بالبشر بعد مطاردة واشتباكات عنيفة أدت الى هزيمتهم.

وقال "إن قوات الدعم السريع ظلت مرابطة في الحدود تقوم بواجبها الوطني تجاه مكافحة الإتجار بالبشر والجرائم العابرة وتهريب السلاح والمخدرات والذهب".

وتابع "العناصر التي تم القبض عليها من جنسيات مختلفة وهم من العناصر البارزة في مجال الإتجار بالبشر"، موضحا أنه بعد الاشتباكات والهزيمة فر عدد من المتورطين الى داخل الحدود الليبية.

يذكر أن قوات الدعم السريع المثيرة للجدل أفادت في يوليو 2016 بإحباط عمليات تهريب بشر إلى ليبيا بتوقيف حوالي 600 أثيوبي، وفي يناير الماضي كشفت عن منع تهريب أكثر من 1500 شخص عبر الحدود السودانية الليبية خلال سبعة شهور.

وبدأت الخرطوم تتلقى منذ عامين دعما ماديا ولوجستيا من دول أوروبية ومنظمات للحد من الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر حيث يعتبر السودان معبرا للمهاجرين من القرن الأفريقي صوب أوروبا عبر ليبيا ومصر.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

فيليب كوكس وجنون الشهرة 2017-04-09 18:13:36 مصطفى عبد العزيز البطل mustafabatal@msn.com (1) في فبراير من العام 2013 تقدم السودان بشكوى رسمية الى وزارة الخارجية البريطانية يحتج فيها على دخول البارونة كوكس الى البلاد تسلّلا دون الحصول على تأشيرة دخول. ويعلم (...)

العالم في 2025 : تقرير مجلس الاستخبارات الوطني الأمريكي : عالم متغير 2017-04-07 22:19:03 بابكر فيصل بابكر boulkea@gmail.com كنت قد أشرت لهذا التقرير في أحدى مقالاتي حين صدوره في العام 2013 ، وفي الأسبوع الماضي هاتفني أستاذي الدكتور عبد الرحيم بلال ليلفت نظري لقراءته ودار بيننا نقاش حول أهمية وجود "مستودعات (...)

ميّادة والمحامي 2017-04-02 14:30:03 بقلم : مصطفى عبد العزيز البطل mustafabatal@msn.com (1) قبل أيام كتب أيقونة المعارضة المدنية، صاحب لقب (خصم الحكومة الدائم)، الاستاذ نبيل أديب عبد الله المحامي مقالاً متميزا بعنوان (من ليس معنا ليس بالضرورة ضدنا). (...)


المزيد

فيديو


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

*قوى الإجماع الوطني* 2017-02-25 15:18:35 *بيان مهم* *قوى الإجماع الوطني* ظلت قوي الإجماع الوطني تراقب المخطط الدولي الذي تقوده الوﻻيات المتحدة الأمريكية عبر الإتحاد الأفريقي وآليتة المسماة رفيعة المستوي ، التي يترأسها أمبيكي ، والتي تعمل من أجل فرض التسوية (...)

السودان: إسكات المدافعات عن حقوق النساء 2016-03-31 20:23:10 اعتداءات جنسية وتهديدات من قبل قوات الأمن (نيروبي، 24 مارس/آذار 2016) – قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم إن قوات الأمن السودانية استخدمت العنف الجنسي والتهديد وأشكال أخرى من الانتهاكات لإسكات المدافعات عن (...)

المجموعة السودانية للديموقراطية أولاً في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 2016-02-19 21:45:54 يحتفل العالم في العشرين من فبراير من كل عام باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، وهو اليوم الذي خصصته الأمم المتحدة للفت الإنتباه لازمات التمييز والتهميش والإقصاء والحرمان والإستغلال بين وداخل الشعوب، وأهمية تحقيق العدالة (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2017 SudanTribune - All rights reserved.