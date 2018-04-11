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الدفاع: مشاركة القوات السودانية في حرب اليمن (طبيعية)

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الخرطوم 11 أبريل 2018 - تمسكت وزارة الدفاع السودانية الأربعاء باستمرار مشاركة قواتها ضمن قوات التحالف العربي باليمن التي تقاتل مليشيات عبد الملك الحوثي المحسوبة على إيران، وعدتها أمرا طبيعيا.

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وزير الدولة بوزارة الدفاع الفريق ركن علي محمد سالم

ولم يتطرق وزير الدولة بالدفاع الفريق علي سالم لدى تقديمه بيان في جلسة مغلقة بالبرلمان للأنباء التي تحدثت عن مصرع وإصابة العشرات من القوات السودانية في كمين قبل أيام.

وبحسب نواب حضروا الجلسة التي منعت عنها التغطية الإعلامية فإن الوزير أكد إن "مشاركة القوات المسلحة في حرب اليمن طبيعية وهذه ليست أول مرة تشارك فيها قوات سودانية بحرب خارج البلاد".

وتثير مشاركة قوات سودانية في حرب اليمن ضمن ما يعرف بقوات التحالف العربي التي تقودها السعودية، تساؤلات عديدة في الأوساط السودانية بشأن دواعي الخطوة، في ظل احجام دول أخرى بالتحالف عن ارسال قوات برية لخوض تلك الحرب.

وطالب نواب عن حركة (الإصلاح الأن) في البرلمان الأسبوع الماضي بسحب القوات السودانية من حرب اليمن.

وجاءت المطالبة في أعقاب تغريدات لحوثيين على توتير تدعو لتوجيه ضربات جوية صوب الخرطوم أسوة بالصواريخ التي أطلقت غير مرة، باتجاه السعودية واعترضتها الدفاعات الجوية للمملكة.

وأكد وزير الدولة في وزارة الدفاع تواجد حركات مسلحة سودانية بليبيا تتلقي الدعم من بعض القيادات الليبية، وقال إنها "تنشط حالياً في أعمال النهب والسلب والفوضى"، وأن الجهات الأمنية ترصد تحركاتها.

وكشف في سياق الأوضاع على الحدود مع دولة جنوب السودان عن توغل قوات من الجيش الشعبي داخل الحدود السودانية، لكنه لفت الى أن الأمر لن بقود الى احتراب بين البلدين.

ورفض الوزير مطالبة رئيس منبر السلام العادل الطيب مصطفى بالتعامل بالمثل مع دولة جنوب السودان التي قال انها تعادي الحكومة في الخرطوم وتدعم معارضيها المسلحين.

وأشار الوزير الى أن "البندقية لن تحل المشاكل مع جوبا انما الحوار".

وتابع "لن ندخل في حرب مع الجنوب برغم توغل قوات جنوبية داخل الحدود السودانية".



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