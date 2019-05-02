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الدقير: لا تراجع عن نقل السلطة لمنظومة مدنية تعبر عن قوى الثورة

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الخرطوم 2 مايو 2019- قال رئيس حزب المؤتمر السوداني المعارض إن قوى "إعلان الحرية والتغيير" لن تتراجع عن مطلبها الداعي لنقل السلطة للشعب "ممثلاً في منظومة حكم مدنية انتقالية تُعَبِّر عن قوى الثورة".

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الدقير بجانب المهدي خلال اجتماعات برلين الأخيرة (سودان تربيون)

وأوضح عمر الدقير في بيان صحفي الخميس إن الهدف من المفاوضات الجارية حاليا مع المجلس العسكري هو تحقيق هذا الانتقال وأن يكون الجيش مشاركاً في مستواها السيادي ومختصاً بواجبه في شؤون الدفاع بمهنية وحرفية.

وأضاف "هذا هدفٌ لا تنازل عنه، وشعبنا مصممٌ على المثابرة في حراكه النضالي السلمي حتى يتحقق".

وأشار الدقير الى أن البلاد تمر الآن بـ "مخاض جديد" تتجاذبها قوى الثورة المضادة وقوى اختطاف الثورة وحرفها عن مسارها.

وشدد الزعيم المعارض على التمسك بأن تترافق عملية التحول الديموقراطي مع جهود تحقيق السلام الشامل.

ودعا لاتخاذ التدابير اللازمة لمشاركة الحركات المسلحة في ترتيبات المرحلة الانتقالية والمساهمة في إنجاز مهامها.

وأردف " من موقعنا في تحالف نداء السودان وتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير عملنا، وسنعمل، للدفع بقضية السلام إلى صدارة الأجندة وضمان مشاركة جماعية في صياغة مستقبل البلاد".



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