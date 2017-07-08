الدقير ينتقد فشل النخبة في بناء دولة المواطنة عشية ذكرى إنفصال جنوب السودان

الخرطوم 8 يوليو 2017- اعتبر رئيس حزب المؤتمر السوداني، عمر الدقير، الإنفصال الذي وقع بين دولتي السودان وجنوب السودان في العام 2011، يُمثِّل التجلِّي الأوضح لفشل النخبة السودانية، في بناء دولة المواطنة الحديثة وقال "إن نظام الإنقاذ يتحمَّل الوِزر الأكبر بتطاول سنينه وفداحة خطاياه".

ضباط من شمال وجنوب السودان يتعانقون خلال حفل وداع اقيم بمناسبة تسريح 16 الف ضابط وجندي من صوفو الجيش السوداني بعد انفصال الجنوب (رويترز).

وتحل الأحد التاسع من يوليو الذكرى السادسة لإنفصال جنوب السودان، بعد تصويت سكانه باغلبية ساحقة في الإستفتاء الذي جرى في نهاية اتفاقية السلام الشامل بين الحركة الشعبية لتحرير السودان، وحكومة السودان ممثلة في حزب المؤتمر الوطني الحاكم.

وقال الدقير في تصريح لـ (سودان تربيون) اسودان،إن انفصال جنوب السودان كان نتاج تراكمات سالبة طوال مسيرة الحكم الوطني التي تبادلت فيها مجموعات مدنية وعسكرية السيطرة على السلطة.

وأضاف "كان نتيجة هذه المسيرة فشلاً ذريعاً في بناء دولة المواطنة الحديثة من خلال مشروع وطني ديموقراطي يعترف بالتنوع ويحسن إدارته عبر حوكمة راشدة، وكان ضحيتها قضايا التنمية والحريات والسلام والعدالة الاجتماعية".

وأعتبر الدقير سنوات حكم نظام الإنقاذ الأعظم تخبطاً وفشلاً والأكثر ظلماً وإظلاماً في تاريخ السودان، مردفاً "هي التي أدت بصورة مباشرة إلى أن تكون وحدة الوطن الضحية الأكبر بانقسامه إلى دولتين تسود في كلٍّ منهما مظاهر توصيف الدولة الفاشلة".

وأكد أن الخيار الأسلم لمعالجة أزمة السودان يتمثل في إدراك أن الأزمة لا يمكن حصرها في قضية الحرب ولا يمكن تجاوزها إلا عن طريق حوار صريح وجاد ومتجرد بين كافة المجموعات الوطنية السودانية، يقود إلى تسوية تاريخية تخاطب مسببات الأزمة ومظاهرها في واقع السياسة والإقتصاد والمجتمع.

وتابع "لكن نظام الانقاذ لم يكن في يومٍ من الايام معنياً بشيء قَدْر عنايته بتأمين قبضته على السلطة والثروة وتوهَّم أن فصل الجنوب سيضمن له مُلْكاً لا يبلى، خصوصاً بعد وعده رعاة اتفاقية نيفاشا بمساعدته اقتصادياً وشطبه من لائحة الارهاب".

واوضح أن نظام الانقاذ سيستقر في أكثر فصول تاريخ السودان بؤساً وقبحاً، مردفاً "إذ أنه مزَّق وطناً "حدادي مدادي" وحوَّل ما تبقى من أرضه إلى دارٍ بوار، لم يُنجز فيها سلاماً ولم يُحقِّق رخاءً، وأجبر الحرية والعدالة على مغادرتها".