 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    السبت 8 تموز (يوليو) 2017

الدقير ينتقد فشل النخبة في بناء دولة المواطنة عشية ذكرى إنفصال جنوب السودان

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 8 يوليو 2017- اعتبر رئيس حزب المؤتمر السوداني، عمر الدقير، الإنفصال الذي وقع بين دولتي السودان وجنوب السودان في العام 2011، يُمثِّل التجلِّي الأوضح لفشل النخبة السودانية، في بناء دولة المواطنة الحديثة وقال "إن نظام الإنقاذ يتحمَّل الوِزر الأكبر بتطاول سنينه وفداحة خطاياه".

JPEG - 15.9 كيلوبايت
ضباط من شمال وجنوب السودان يتعانقون خلال حفل وداع اقيم بمناسبة تسريح 16 الف ضابط وجندي من صوفو الجيش السوداني بعد انفصال الجنوب (رويترز).

وتحل الأحد التاسع من يوليو الذكرى السادسة لإنفصال جنوب السودان، بعد تصويت سكانه باغلبية ساحقة في الإستفتاء الذي جرى في نهاية اتفاقية السلام الشامل بين الحركة الشعبية لتحرير السودان، وحكومة السودان ممثلة في حزب المؤتمر الوطني الحاكم.

وقال الدقير في تصريح لـ (سودان تربيون) اسودان،إن انفصال جنوب السودان كان نتاج تراكمات سالبة طوال مسيرة الحكم الوطني التي تبادلت فيها مجموعات مدنية وعسكرية السيطرة على السلطة.

وأضاف "كان نتيجة هذه المسيرة فشلاً ذريعاً في بناء دولة المواطنة الحديثة من خلال مشروع وطني ديموقراطي يعترف بالتنوع ويحسن إدارته عبر حوكمة راشدة، وكان ضحيتها قضايا التنمية والحريات والسلام والعدالة الاجتماعية".

وأعتبر الدقير سنوات حكم نظام الإنقاذ الأعظم تخبطاً وفشلاً والأكثر ظلماً وإظلاماً في تاريخ السودان، مردفاً "هي التي أدت بصورة مباشرة إلى أن تكون وحدة الوطن الضحية الأكبر بانقسامه إلى دولتين تسود في كلٍّ منهما مظاهر توصيف الدولة الفاشلة".

وأكد أن الخيار الأسلم لمعالجة أزمة السودان يتمثل في إدراك أن الأزمة لا يمكن حصرها في قضية الحرب ولا يمكن تجاوزها إلا عن طريق حوار صريح وجاد ومتجرد بين كافة المجموعات الوطنية السودانية، يقود إلى تسوية تاريخية تخاطب مسببات الأزمة ومظاهرها في واقع السياسة والإقتصاد والمجتمع.

وتابع "لكن نظام الانقاذ لم يكن في يومٍ من الايام معنياً بشيء قَدْر عنايته بتأمين قبضته على السلطة والثروة وتوهَّم أن فصل الجنوب سيضمن له مُلْكاً لا يبلى، خصوصاً بعد وعده رعاة اتفاقية نيفاشا بمساعدته اقتصادياً وشطبه من لائحة الارهاب".

واوضح أن نظام الانقاذ سيستقر في أكثر فصول تاريخ السودان بؤساً وقبحاً، مردفاً "إذ أنه مزَّق وطناً "حدادي مدادي" وحوَّل ما تبقى من أرضه إلى دارٍ بوار، لم يُنجز فيها سلاماً ولم يُحقِّق رخاءً، وأجبر الحرية والعدالة على مغادرتها".



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

مهام طاهوية ووزير العدل ومعتصم جعفر 2017-07-06 16:42:07 مصطفى عبد العزيز البطل mustafabatal@msn.com الشجاعة الحقة في أن تكون الرجل الوحيد الذي يعرف أنه خائف! ايرل ويلسون تسعودوا تسعدوا! (1) بحسب مراسل صحيفة (الانتباهة) المكلف بتغطية مؤتمر القمة الافريقي، والموجود حاليا (...)

علي عثمان وحديقة الحيوان 2017-07-02 19:51:25 مصطفى عبد العزيز البطل mustafabatal@msn.com (1) تابعت بعناية خلال ايام العيد حلقة تلفزيونية تضمنت حوارا مطولا أجراه الاعلامي القيادي الاستاذ الطاهر حسن التوم وبثته قناة (سودانية 24) مع حبيبنا الشيخ على عثمان محمد طه (...)

الانقلاب في الحركة الشعبية: تقرير المصير - فزاعة قميص عثمان 2017-07-02 00:01:14 أحمد ضحية "لقد تعلمنا التحليق في الجو كالطيور، والغوص في البحر كالأسماك، لكننا لم نتعلم أبسط الفنون: ألا وهو (فن العيش معا) كإخوة و كأخوات" مارتن لوثر كينج ما دعاني للكتابة بهذه (الشفافية): نقدا لأنفسنا ابتداء، لدرجة (...)


المزيد

فيديو


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

*قوى الإجماع الوطني* 2017-02-25 15:18:35 *بيان مهم* *قوى الإجماع الوطني* ظلت قوي الإجماع الوطني تراقب المخطط الدولي الذي تقوده الوﻻيات المتحدة الأمريكية عبر الإتحاد الأفريقي وآليتة المسماة رفيعة المستوي ، التي يترأسها أمبيكي ، والتي تعمل من أجل فرض التسوية (...)

السودان: إسكات المدافعات عن حقوق النساء 2016-03-31 20:23:10 اعتداءات جنسية وتهديدات من قبل قوات الأمن (نيروبي، 24 مارس/آذار 2016) – قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم إن قوات الأمن السودانية استخدمت العنف الجنسي والتهديد وأشكال أخرى من الانتهاكات لإسكات المدافعات عن (...)

المجموعة السودانية للديموقراطية أولاً في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 2016-02-19 21:45:54 يحتفل العالم في العشرين من فبراير من كل عام باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، وهو اليوم الذي خصصته الأمم المتحدة للفت الإنتباه لازمات التمييز والتهميش والإقصاء والحرمان والإستغلال بين وداخل الشعوب، وأهمية تحقيق العدالة (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2017 SudanTribune - All rights reserved.