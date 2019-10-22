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الدولار يبلغ رقما قياسيا جديدا في السودان مسجلا 77 جنيها

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الخرطوم 22 أكتوبر 2019- ارتفع سعر صرف الدولار، في السوق الموازي الثلاثاء الى 77 جنيها سودانيا ، مسجلا بذلك رقما قياسيا غير مسبوق.

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رزم من الدولارات

وطبقا لتجار يعملون بالسوق الموازي استفسرتهم "سودان تربيون" فإن السعر ارتفع بنحو مفاجئ في نهاية تداولات يوم الثلاثاء بعد ان استقر خلال النهار عند 74 جنيها.

وأشاروا الى أن العملات الأخرى كذلك ارتفعت بنحو ملحوظ حيث بلغ سعر الريال السعودي ٢٠.٣جنيها للشراء و٢٠,٥ جنيها للبيع.

وأكد أحد التجار العاملين في السوق الموازي لـ "سودان تربيون" أن حركة مفاجئة عمت سوق العملات بعد الظهر، عندما اشتد الطلب على شراء الدولار من بعض الشركات وكبار تجار العملة.

ورجح أن يكون تراجع الحملات الأمنية وتوقف صادر الماشية وراء ازدياد أسعار العملات مقابل الجنيه وتوقع استمرار الارتفاع خلال الأيام المقبلة خاصة مع زيادة الطلب وشح المعروض من النقد الأجنبي إضافة لإحجام المواطنين والتجار عن البيع املا في مزيد من الارتفاع خلال الأيام المقبلة.

وشدد المحلل المصرفي عثمان التوم في حديثه لـ "سودان تربيون" على ضرورة وضع الحكومة الانتقالية تصورا كاملا للتعامل مع النقد الأجنبي، والسعي للاستفادة من تحويلات ومدخرات المغتربين.

وتابع " ارتفاع وانخفاض الدولار يرتبط بعوامل العرض والطلب وكل من يحتاج الدولار إن لم يجده فى الصرافات يلجأ للسوق الموازي الامر الذي يفاقم من مشكلة النقد الأجنبي بشكل مستمر".



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