 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الخميس 13 تموز (يوليو) 2017

الدولار يتجاوز الـ20 جنيه سوداني لأول مرة

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 13 يوليو 2017- قفز الدولار مقابل الجنيه السوداني لأول مرة ، متجاوزا الـ20 جنيهاً، بعد مرور يوم على تمديد مهلة البت فى العقوبات الأميركية على السودان، فيما اعتبرت الحكومة الزيادة "غير مبررة" واستغلالا من التجار في السوق الموازي للأوضاع التي تمر بها البلاد.

JPEG - 14.5 كيلوبايت
مقر البنك المركزي السوداني وسط الخرطوم

وقال وزير الخارجية السوداني ابراهيم غندور فى مؤتمر صحفى الخميس، إن ارتفاع أسعار الدولار مقابل الجنيه ليس سوى"استغلال من تجار العملة".

وكشف الوزير عن توجيهات أصدرها الرئيس عمر البشير، لوزراء المالية والقطاع الاقتصادي، خلال جلسة مجلس الوزراء،الخميس، باعداد ورقة "عاجلة" عن معالجة الآثار الاقتصادية فى السودان بصورة شاملة وصولا الى تحسين الظروف المعيشة.

وبدأ الدولار ارتفاعه المضطرد في مواجهة الجنيه منذ الإثنين الماضي ،ببلوغه 19,4 مقارنة بـ19,1 ليوم الأحد، قبل أن يصل الخميس الى 20,15 جنيه، لأول مرة.

وتوقع تجار يعملون بالسوق الموازي فى حديث لـ(سودان تربيون) ان يواصل الدولار إرتفاعه لشح المعروض فى السوق، وعدم امتلاك بنك السودان المركزي الاحتياطات اللازمة للسيطرة على سعره.

وقال أحد التجار " تراجع الجنيه أمام الدولار لن يتوقف الا بضخ كميات معقولة فى البنوك و الصرافات أو وصول وديعة خارجية.

وفي يناير الماضي تراجع سعر الدولار من 19.4 إلى 17.0 جنيه سوداني في السوق السوداء بعد قرار الولايات المتحدة القاضي بتخفيف العقوبات الاقتصادية لكنه سرعان ما ارتفع مرة أخرى.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

الفهلوي المُتزلِّف 2017-07-13 12:18:02 بابكر فيصل بابكر boulkea@gmail.com تكرَّر علىَّ طيلة الأسابيع الماضية تساؤلٌ واحد من كثير من الأصدقاء : ماهى أسباب الصعود السريع لمدير مكتب الرئيس السابق "طه الحسين" لأعلى هرم السلطة حتى أضحى أكثر الرجال نفوذاَ داخل (...)

الزارعنا غير الله اليجي يعاقبنا! 2017-07-13 01:47:56 بقلم : مصطفى عبد العزيز البطل (1) أرجأ الرئيس الامريكي دونالد ترامب قرار رفع العقوبات المفروضة على السودان بموجب الأمرين التنفيذيين الصادرين في الخامس من نوفمبر 1997 والسابع عشر من اكتوبر 2006، لمدة ثلاثة أشهر اخرى. (...)

مهام طاهوية ووزير العدل ومعتصم جعفر 2017-07-06 16:42:07 مصطفى عبد العزيز البطل mustafabatal@msn.com الشجاعة الحقة في أن تكون الرجل الوحيد الذي يعرف أنه خائف! ايرل ويلسون تسعودوا تسعدوا! (1) بحسب مراسل صحيفة (الانتباهة) المكلف بتغطية مؤتمر القمة الافريقي، والموجود حاليا (...)


المزيد

فيديو


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

*قوى الإجماع الوطني* 2017-02-25 15:18:35 *بيان مهم* *قوى الإجماع الوطني* ظلت قوي الإجماع الوطني تراقب المخطط الدولي الذي تقوده الوﻻيات المتحدة الأمريكية عبر الإتحاد الأفريقي وآليتة المسماة رفيعة المستوي ، التي يترأسها أمبيكي ، والتي تعمل من أجل فرض التسوية (...)

السودان: إسكات المدافعات عن حقوق النساء 2016-03-31 20:23:10 اعتداءات جنسية وتهديدات من قبل قوات الأمن (نيروبي، 24 مارس/آذار 2016) – قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم إن قوات الأمن السودانية استخدمت العنف الجنسي والتهديد وأشكال أخرى من الانتهاكات لإسكات المدافعات عن (...)

المجموعة السودانية للديموقراطية أولاً في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 2016-02-19 21:45:54 يحتفل العالم في العشرين من فبراير من كل عام باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، وهو اليوم الذي خصصته الأمم المتحدة للفت الإنتباه لازمات التمييز والتهميش والإقصاء والحرمان والإستغلال بين وداخل الشعوب، وأهمية تحقيق العدالة (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2017 SudanTribune - All rights reserved.