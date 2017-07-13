الدولار يتجاوز الـ20 جنيه سوداني لأول مرة

الخرطوم 13 يوليو 2017- قفز الدولار مقابل الجنيه السوداني لأول مرة ، متجاوزا الـ20 جنيهاً، بعد مرور يوم على تمديد مهلة البت فى العقوبات الأميركية على السودان، فيما اعتبرت الحكومة الزيادة "غير مبررة" واستغلالا من التجار في السوق الموازي للأوضاع التي تمر بها البلاد.

مقر البنك المركزي السوداني وسط الخرطوم

وقال وزير الخارجية السوداني ابراهيم غندور فى مؤتمر صحفى الخميس، إن ارتفاع أسعار الدولار مقابل الجنيه ليس سوى"استغلال من تجار العملة".

وكشف الوزير عن توجيهات أصدرها الرئيس عمر البشير، لوزراء المالية والقطاع الاقتصادي، خلال جلسة مجلس الوزراء،الخميس، باعداد ورقة "عاجلة" عن معالجة الآثار الاقتصادية فى السودان بصورة شاملة وصولا الى تحسين الظروف المعيشة.

وبدأ الدولار ارتفاعه المضطرد في مواجهة الجنيه منذ الإثنين الماضي ،ببلوغه 19,4 مقارنة بـ19,1 ليوم الأحد، قبل أن يصل الخميس الى 20,15 جنيه، لأول مرة.

وتوقع تجار يعملون بالسوق الموازي فى حديث لـ(سودان تربيون) ان يواصل الدولار إرتفاعه لشح المعروض فى السوق، وعدم امتلاك بنك السودان المركزي الاحتياطات اللازمة للسيطرة على سعره.

وقال أحد التجار " تراجع الجنيه أمام الدولار لن يتوقف الا بضخ كميات معقولة فى البنوك و الصرافات أو وصول وديعة خارجية.

وفي يناير الماضي تراجع سعر الدولار من 19.4 إلى 17.0 جنيه سوداني في السوق السوداء بعد قرار الولايات المتحدة القاضي بتخفيف العقوبات الاقتصادية لكنه سرعان ما ارتفع مرة أخرى.