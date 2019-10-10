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الدولار يحافظ على صعوده أمام الجنيه السوداني في معاملات نهاية الأسبوع

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الخرطوم 10 أكتوبر 2019- حافظ سعر الدولار على ارتفاعه امام الجنيه السوداني فى تعاملات نهاية الأسبوع مستقرا عند حاجز السبعين بينما بلغ سعر البيع 71 جنيها.
واستمرت كذلك حالة التساوي بين عمليات البيع النقدي مع البيع عبر الاجراءات المصرفية وسط شح المعروض من العملات الأجنبية.

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الدولار يصعد بقوة في مواجهة الجنيه السوداني

واستقر سعر الشراء للريال السعودي عند 18,70 و18,80 جنيها للبيع فيما حافظ سعر الدرهم الاماراتي على سعره عند 19 جنيها للشراء و19,20 جنيها للبيع.

واكد متعاملون تحدثوا لـ (سودان تربيون) احجام المواطنين والتجار عن البيع للعملات الاجنبية املا فى مزيد من الارتفاع خلال مقبل الايام خاصة مع عدم صدور اي قرارات حكومية تستهدف سعر الصرف او الحصول على مساعدات مالية من الخارج حتى الان.

وقال أحد المتعاملين احمد الهادي لـ (سودان تربيون) إن عمليات بيع العملات الاجنبية حاليا ضعيفة جدا تنحصر فى العملاء المعتمدين خاصة الطلاب والاسر التى يرسل لهم ابناءهم بالخارج العملات الاجنبية لاحتياجاتهم الضرورية اضافة لبعض الموظفين العاملين فى المؤسسات الدولية والشركات بالبلاد.

واكد متعامل اخر فضل حجب اسمه لـ (سودان تربيون) ضعف المعروض من العملات الاجنبية مشيرا لتراجع نشاط الحملات الامنية على تجار العملة هذه الأيام.

وتابع "تصل فى بعض الاحيان حمله واحده خلال الاسبوع كانت آخرها الاثنين الماضي".

وقال إن السلطات تستفسرهم عن الذين يتعاملون معهم من تجار العملة فقط، لكنها لا تقوم بمنعهم او مصادرة أي عملات اجنبيه بحوزتهم.



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