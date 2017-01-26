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الدولار يستقر عند 16 جنيه بعد أيام من التأرجح

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الخرطوم 24 يناير 2017 - سجل الدولار الأميركي رقما مستقرا ،الخميس،ببلوغه 16 جنيها سودانيا وذلك بعد أيام من التأرجح صعودا وهبوطا ،في اعقاب القرار الاميركي برفع العقوبات التى كانت مفروضة لسنوات على الخرطوم.

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الدولار الامريكي

وأفاد متعاملون في سوق الدولار (سودان تربيون) الخميس، طالبين عدم الكشف عن هوياتهم، أن سعر الدولار استقر ليوم الخميس على 16 جنيه.

وسادت حالة من الفوضى والارتباك أسواق العملة في العاصمة السودانية الخرطوم طوال الاسبوعين الماضيين حيث لم يكن هناك رقم محدد وترواح السعر للدولار مقابل الجنيه بين 15 إلى 17.5 جنيها.

وأوضح متعاملون في السوق أن بعض التجار تحاشوا المغامرة ، وتكبد الخسائر الكبيرة،لذلك احجموا عن شراء الدولار، وعمدوا الى التخلص بالبيع جزئيا لبعض الكميات التى بحوزتهم.

وقضى القرار الأميركي الذي صدر مؤخرا بالسماح للبنوك العالمية التعامل مع السودان وفك حظر التحويلات البنكية من والى السودان،كما رفع الحظر عن الأموال السودانية التي كانت مجمدة بقرار تنفيذي منذ عام 1997 ،وقضى كذلك بتحميد العقوبات الاقتصادية فيما يتعلق بالاستيراد والتصدير.

وكان سعر الدولار تهاوى في السوق الموازي إلى نحو 15 جنيها بعد ساعات من القرار الامريكي برفع العقوبات فاقدا أربعة جنيهات من سعره المتداول في السوق وقتها والبالغ 19 جنيها.

وأعلن وزير المالية السوداني، السبت، العكوف على وضع خطة شاملة لمراجعة سياسة النقد الأجنبي في اعقاب قرار واشنطن بتجميد العقوبات الاقتصادية على الخرطوم.

وطبق بنك السودان مطلع نوفمبر الماضي سياسة الحافز الجديدة، القاضية برفع سعر الدولار بالبنوك التجارية والصرافات بنسبة 131% ليقفز سعر الدولار في البنوك إلى 15.8 جنيه، مقارنة بـ 6.5 جنيه



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