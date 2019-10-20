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الدولار يسجل رقما قياسيا غير مسبوق أمام الجنيه السوداني

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الخرطوم 20 أكتوبر 2019- سجل سعر الدولار ارتفاعا غير مسبوق الأحد أمام الجنيه السوداني ضاربا رقما قياسيا بلغ 75 جنيها للبيع و74 للشراء.

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الدولار يصعد بقوة في مواجهة الجنيه السوداني

ويعتبر هذا الرقم الأعلى منذ تسجيل الجنيه السوداني تراجعه المريع أمام العملات الأجنبية خلال الأشهر الأخيرة.

وطبقا لمتعاملين في السوق الموازي تحدثوا لـ"سودان تربيون" فإن السوق أغلق مساء الأحد على سعر 75 جنيها للدولار عند البيع و٧٤ للشراء فيما بلغ خلال ساعات النهار ٧٣.٥ للشراء و٧٤ جنيها للبيع.

وسجل سعر البيع للريال السعودي ١٩.٧٠ جنيها مقابل١٩.٥٠ جنيها للشراء بينما بلغ سعر البيع للدرهم الاماراتي ٢٠جنيها والشراء ١٩.٨٠ جنيها.

وارجع المتعاملون هذا الارتفاع لتزايد الطلب مقابل شح الكميات المعروضة.

وقال أحد التجار مفضلا عدم الإشارة لاسمه لـ (سودان تربيون) أن هناك حالة من الخوف وسط التجار من حدوث انخفاض في أسعار الدولار ما دفعهم لزيادة أسعاره اليوم في ظل وجود طلب كبير، وتوقع حدوث انخفاض خلال الأيام المقبلة حال تراجع مستوى الطلب.

ولفت إلى زيادة الطلب من المستوردين ولأغراض العلاج والسفر.

وارجع المحلل المصرفي د. محمد عبد الرحمن أبو شوره ارتفاع أسعار العملات الأجنبية لعدم تحسن المؤشرات الاقتصادية في السودان أضافة لتراجع الصادرات.

وقال لـ (سودان تربيون) "حتى ما يتم تصديره فأن معظم عائداته يتم تهريبها ربما يكون هناك انعكاس لإيقاف صادر الضأن إلى السعودية على اسعار العملات لعوامل نفسية في السوق الموازي".

ولفت الى أن من أهم المؤثرات على تدني قيمة الجنيه ارتفاع معدل التضخم.

وكانت تداولات نهاية الأسبوع الماضي اختتمت عند سعر ٧٣جنيها للبيع مقابل ٧٢.٥ جنيها للشراء.



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