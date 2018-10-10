 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الأربعاء 10 تشرين الأول (أكتوبر) 2018

الدولار يصعد الى 52 جنيها ووزير المالية يبشر بملء ماكينات الصرف بالسبت

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 10 أكتوبر 2018 ـ سجل الدولار الأربعاء ارتفاعا جديدا مقابل الجنيه السوداني في السوق الموازي، وقفز الى 52 جنيها للبيع مقابل 51 للشراء في غالب المعاملات المباشرة، في وقت أعلن وزير المالية السوداني تراجع أزمة السيولة اعتبارا من السبت بضخ النقود في ماكينات الصرف الآلي.

JPEG - 30.4 كيلوبايت
رزم من العملة السودانية (أب)

وقال متعاملون في السوق الموازي لـ (سودان تربيون) إن الدولار صعد بنحو لافت بعد تشكيل الحكومة السودانية آلية مستقلة لتحديد أسعار العملات الأجنبية وشككوا في تمكنها من التأثير على نشاط السوق السوداء خاصة مع استمرار أزمة السيولة في المصارف.

وأعلنت وزارة المالية الثلاثاء أنها ستوفر السيولة لخمسة بنوك اعتبارا من الأربعاء لتتمكن من شراء النقد الأجنبي من الجمهور وفقا لسعر الآلية المحدد بـ 47.5 جنيها للدولار، غير أن تجار السوق الموازي سارعوا الى زيادة السعر لإغراء العملاء.

وأكد أحد التجار امتلاكهم النقد بما يتيح شراء أي كميات من العملات الأجنبية لكنه لفت الى حالة من الحذر في المعاملات المباشرة، قائلا إن غالب التحويلات تتم من خارج السودان بالسعر الموازي وتقتصر مهام الوكلاء في العاصمة والولايات على تسليم المستفيد المبلغ نقدا.

وفي تغريدة على حسابه بتويتر الأربعاء أعلن رئيس مجلس الوزراء وزير المالية معتز موسى أن الصرافات الآلية ستستأنف العمل اعتبارا من يوم السبت.

وأضاف "كنت وعدتكم من داخل بنك السودان قبل حوالي أسبوعين بحل مشكلة النقود في غضون 80 يوماً. سعدت باتصال الأخ المحافظ وتأكيده لي أن الصرافات الآلية كافة سيتم تغذيتها بالنقود على مدار الساعة اعتباراً من السبت 13 أكتوبر".



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

من كوكب الكيزان 2018-10-09 01:36:13 بقلم : عبدالحميد أحمد بينما كان الدكتور نافع علي نافع يخاطب المؤتمر التاسع (للحركة الإسلامية) بمدينة عطبرة كانت قيادية إسلامية تخاطب ندوة في الخرطوم عقدتها إحدى أمانات الحزب الحكومي (الإسلامي) وحينما قال نافع للناس هناك: (...)

للقهوة أكثر من حكاية ونكهة ومذاق 2018-10-08 23:06:47 بقلم: الجميل الفاضل صادف آخر سبت من الشهر الماضي إحتفال الدنيا باليوم العالمي للقهوة، ذلك المشروب، الذي يحظي بإنتشار واسع علي نطاق المعمورة كلها، والذي يتعاطاه الناس بحرص شديد وعلي طقوس خاصة، في جلسات عامرة بالحميمية (...)

يا جماهير الحركة الاسلامية 2018-10-08 16:23:09 كتب : محمد عتيق ‏إلى قواعد وجماهير الحركة الإسلامية وحزبها الحاكم ، إليكم ‏دون قياداتكم لأسباب واضحة لا تحتاج لكثير شرح : ‏تعالوا دون عصبية ولا مكابرة ، ‏بقلوب مفتوحة وعقول باردة ، ‏تعالوا ‏لجرد حساب ‏بسيط لنتفق بعده : (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2018 SudanTribune - All rights reserved.