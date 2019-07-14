الدولار يصعد بمواجهة الجنيه السوداني في مفتتح الأسبوع

الخرطوم 14 يوليو 2019- سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني ارتفاعا الأحد مع بدء تعاملات مطلع الأسبوع بالغا 67 جنيها مقابل 65 في نهاية الأسبوع الماضي.

الدولار يصعد بقوة في مواجهة الجنيه السوداني

وكان الجنيه السوداني ارتفع بنحو لافت أمام العملات الأجنبية في أعقاب الإعلان عن توصل قوى الحرية والتغيير الى اتفاق مع المجلس العسكري الانتقالي لكن تعثر التوقيع على التفاهم بعد بروز خلافات في التفاصيل أسهم فيما يبدو في عودة تراجع سعر صرف العملة المحلية.

وأبلغ متعاملون في السوق الموازي "سودان تربيون" أن هناك تزايدا في الطلب أدى لرفع سعر الدولار الى 67 جنيها بينما سجل الريال 16،4 وتوقعوا أن تشهد الأسعار قفزات عالية في مقبل الأيام لاقتراب موسم الحج.

واستبعد الخبير الاقتصادي والمصرفي التجاني حسين في حديث لـ (سودان تربيون) الأحد حسين تعافي الجنيه في الوقت الراهن.

وقال" مشكلة سعر صرف الجنيه ستكون قائمة لفترة من الزمن".

وارجع حسين تذبذب سعر صرف الجنيه السوداني مقابل الدولار والعملات الحرة الى قلة موارد الدولة من العملات بسبب ضعف الصادرات وعدم تفعيل القنوات التي يمكن ان تجني منها البلاد موارد كبيرة من العملات الصعبة.

وأشار الى أن ارتفاع الدولار وغيره من العملات مقابل الجنيه يعود لعوامل "ظرفية آنية" غير موضوعية بينها الشائعات التي تؤثر في ارتفاع وانخفاض قيمته دون أسس علمية.

ورهن الخبير الاقتصادي حل الأزمة بمعالجة الأسباب الحقيقية بعد تكوين مجلس الوزراء والبدء في تطبيق الخطط الاقتصادية قصيرة ومتوسطة وطويلة الاجل.