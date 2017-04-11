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الدولار يصعد مجددا في مواجهة الجنيه السوداني

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الخرطوم 11 أبريل2017 ـ ارتفعت من جديد أسعار صرف العملات الأجنبية، مقابل الجنيه السوداني، وسجل الدولار، الثلاثاء، قفزة تجاوزت حاجز الـ 18 جنيهاً، ليحقق أعلى أرتفاع خلال الثلاث أشهر الماضية.

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الدولار الامريكي

وظل سعر الدولار يتراوح لأكثر من 45 يوماً بين 17.5 و 17.8 جنيها، ليصل هذا الأسبوع الى 18.1 جنيها، وجاءت الزيادة ببطء بعد أن كان متراجعا حتى أواخر نوفمبر الماضي الى حدود الـ 16 جنيها.

وانخفض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني نتيجة لقرار رفع العقوبات الإقتصادية التي كانت مفروضة لسنوات على السودان.

وأفاد متعاملون في السوق الموازي بالخرطوم (سودان تربيون) الثلاثاء، أن سعر الدولار بدأ يرتفع منذ نهاية الأسبوع الماضي، متوقعين استمرار الزيادة بوتيرة قد تكون أسرع نسبة للإقبال الكبير عليه.

وعزا المتعاملون عودة الدولار للارتفاع إلى زيادة الطلب عليه، نسبة لأقتراب شهر رمضان، وحاجة التجار لاستيراد السلع رمضان وهو ما يرفع معدل الحراك في السوق.

وأضافوا "أغلب المستوردين طوال الفترة الماضية سيطر عليهم الحذر وأحجم الكثير منهم عن الاستيراد بسبب توقع سياسات جديدة من الحكومة، بعد رفع العقوبات الاقتصادية، ولكن وضح أنه لا توجد أي سياسيات جديدة".

وقال تاجر بالسوق الموازي "الطلب على الدولار متزايد، والمعروض محدود" وهو ما يشير إلى توقع ارتفاع أسعاره الأيام القادمة.

وقضى القرار الأميركي الذي صدر في يناير الماضي، بالسماح للبنوك العالمية التعامل مع السودان وفك حظر التحويلات البنكية من والى السودان، كما رفع الحظر عن الأموال السودانية التي كانت مجمدة بقرار تنفيذي منذ عام 1997 وقضى كذلك بتجميد العقوبات الاقتصادية فيما يتعلق بالاستيراد والتصدير.

وكان سعر الدولار تهاوى في السوق الموازي إلى نحو 15 جنيها بعد ساعات من القرار فاقدا أربعة جنيهات من سعره المتداول في السوق وقتها والبالغ 19 جنيها.

وأعلن وزير المالية السوداني في يناير الماضي العكوف على وضع خطة شاملة لمراجعة سياسة النقد الأجنبي في اعقاب قرار واشنطن بتجميد العقوبات الاقتصادية على الخرطوم.



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